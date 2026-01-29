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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18058180591806018061
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 22:43

Castle Doctrine по Українськи

З сокирами, лопатами та ломами проти ТЦК: на Волині погоня за цивільними завершилася масовою бійкою
Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла, що поліцейські подали «законну вимогу» про зупинку водію мікроавтобуса. Однак той її проігнорував та продовжив рух у напрямку села Вербка. Після цього авто заїхало, за її словами, на «невизначену територію у селі Вербка». Хоча на кадрах чітко видно, що йдеться про приватне домоволодіння, яке по периметру огороджене парканом.

«Двоє осіб, які перебували в мікроавтобусі, вибігли з нього, та ще п’ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК», — зазначила речниця військкомату.

Речниця(або журналіст ТСН) - справді молодці, що чесно взяли в лапки словосполучення «законну вимогу» (демонструючи сарказм та усвідомлення незаконності дій ТЦК)
І чомусь згадується класика: "Жінки навіть з рогачами..."

І трішки процитую ШІ:
Це не про ефективність зброї, а про силу духу. Рогач тут — метафора крайньої мобілізації: навіть те, що ніколи не було зброєю, стає нею, коли «лихо по всій Україні».
У сучасному контексті (як на Волині) це теж працює: люди хапаються не за мисливські рушниці, а за те, що є в дворі — сокири, лопати, лом. Символічно це дуже близьке до Шевченкового образу
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 23:49

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Некоторые тут рассказывают, что тяжпром нам не нужен или невозможен и правильно, что его уничтожили.

я не видел контекста этйо дискусии, судить не буду, но имея такую ресурсную базу отказываться от тяж.прома - преступление.
Это преступление временами быстрее, временами медленнее совершалось все 30 лет.
И некоторые тут постоянно отстаивают правильность этого.
  ЛАД написав: ТЭС нужны всё равно, хотя бы как маневровые мощности.

Идет активное насыщение энергосистемы газогенераторами малых и средних мощностей, классические угольные ТЭЦ скорее всего отойдут в историю, или что то да востановят с глубокой модернизацией, я не владею на 100% достоверной инфой.
Яркий пример энергетической автономни это завод Кока - кола в Димерке, у них 100% потребонсти электричества и тепла закрывает собственная когенерационная электростанция.

P.S. Они даже углекислый газ для газирования берут выхлопа, оборудование улавливает и очищает CO₂ из выхлопных газов турбин. )))
Согласен, когенерационные установки имеют ряд преимуществ. Главное это близость к потребителю, следовательно, отсутствие потерь в тепло- и электросетях.
И, конечно, экологичность, благодаря тому, что работают на газе.
Хотя ТЭЦ тоже может работать на газе.
Но для крупных городов с плотной застройкой, думаю, ТЭЦ сохранят свою привлекательность.
И проблема с пиковыми нагрузками. Предприятия не будут держать "лишние" мощности для сглаживания пиков. Хотя при действительно массовом применении КГУ эти пики, вероятно, заметно сгладятся (точнее, не сгладятся, а компенсируются КГУ районов/городов и частников). Но для этого нужно практически повсеместное внедрение КГУ.
И понятно, что широкое внедрение КГУ займёт какое-то время. Немалое. До этого придётся пользоваться ТЭЦ.
ЛАД
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  #<1 ... 18058180591806018061
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