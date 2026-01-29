Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла, що поліцейські подали «законну вимогу» про зупинку водію мікроавтобуса. Однак той її проігнорував та продовжив рух у напрямку села Вербка. Після цього авто заїхало, за її словами, на «невизначену територію у селі Вербка». Хоча на кадрах чітко видно, що йдеться про приватне домоволодіння, яке по периметру огороджене парканом.
«Двоє осіб, які перебували в мікроавтобусі, вибігли з нього, та ще п’ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК», — зазначила речниця військкомату.
Речниця(або журналіст ТСН) - справді молодці, що чесно взяли в лапки словосполучення «законну вимогу» (демонструючи сарказм та усвідомлення незаконності дій ТЦК) І чомусь згадується класика: "Жінки навіть з рогачами..."
І трішки процитую ШІ:
Це не про ефективність зброї, а про силу духу. Рогач тут — метафора крайньої мобілізації: навіть те, що ніколи не було зброєю, стає нею, коли «лихо по всій Україні». У сучасному контексті (як на Волині) це теж працює: люди хапаються не за мисливські рушниці, а за те, що є в дворі — сокири, лопати, лом. Символічно це дуже близьке до Шевченкового образу
ЛАД написав:Некоторые тут рассказывают, что тяжпром нам не нужен или невозможен и правильно, что его уничтожили.
я не видел контекста этйо дискусии, судить не буду, но имея такую ресурсную базу отказываться от тяж.прома - преступление.
Это преступление временами быстрее, временами медленнее совершалось все 30 лет. И некоторые тут постоянно отстаивают правильность этого.
ЛАД написав: ТЭС нужны всё равно, хотя бы как маневровые мощности.
Идет активное насыщение энергосистемы газогенераторами малых и средних мощностей, классические угольные ТЭЦ скорее всего отойдут в историю, или что то да востановят с глубокой модернизацией, я не владею на 100% достоверной инфой. Яркий пример энергетической автономни это завод Кока - кола в Димерке, у них 100% потребонсти электричества и тепла закрывает собственная когенерационная электростанция.
P.S. Они даже углекислый газ для газирования берут выхлопа, оборудование улавливает и очищает CO₂ из выхлопных газов турбин. ))) Согласен, когенерационные установки имеют ряд преимуществ. Главное это близость к потребителю, следовательно, отсутствие потерь в тепло- и электросетях. И, конечно, экологичность, благодаря тому, что работают на газе. Хотя ТЭЦ тоже может работать на газе. Но для крупных городов с плотной застройкой, думаю, ТЭЦ сохранят свою привлекательность. И проблема с пиковыми нагрузками. Предприятия не будут держать "лишние" мощности для сглаживания пиков. Хотя при действительно массовом применении КГУ эти пики, вероятно, заметно сгладятся (точнее, не сгладятся, а компенсируются КГУ районов/городов и частников). Но для этого нужно практически повсеместное внедрение КГУ. И понятно, что широкое внедрение КГУ займёт какое-то время. Немалое. До этого придётся пользоваться ТЭЦ.