Искатель написав:Провтыкал, что тут по умолчанию - автопролонгация. И только сегодня, когда закончившийся депозит не упал на карту, понял, что ступил... Продлилось еще на 3 месяца, хотя планы были совсем другие. Что теперь делать? Смириться или есть смысл потормошить банк?
В подобной ситуации мне тормошение не помогло. Зато теперь не забываю выключать. Звонок на горячую линию и все.
Якщо ще й стежку з Привату дійсно прикриють, то сенсу в картці зовсім не залишається. Воно й так в силу обмеженості категорій майже не було того кешбеку, бо картка тільки де-інде використовувалась, а із цим покращенням все закінчиться списанням якихось залишків гривень у 80, як у мене вийшло із Сенсом.
Якщо ще й стежку з Привату дійсно прикриють, то сенсу в картці зовсім не залишається. Воно й так в силу обмеженості категорій майже не було того кешбеку, бо картка тільки де-інде використовувалась, а із цим покращенням все закінчиться списанням якихось залишків гривень у 80, як у мене вийшло із Сенсом.
Мед був ,тому що треба було 0,5% до вкладу . Нехай думають.