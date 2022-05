Освіта за кордоном

Форуми / Ринок праці: резюме,

Додано: Пон 16 тра, 2022 05:15 rjkz написав: Vlad442 написав: vitaliian написав: Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу. Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.

Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.



Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН. Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.



Сегодня новости от друзей в Германии.

Папа в ВСУ.

Мама с дочкой поехали к сыну в Германию.

Дочка отучилась в Киеве 2 курса.

Подала документы в немецкий универ. Английский и немецкий - свободные.

Мама пошла на курсы немецкого. 5 дней в неделю по 4 часа. Очень много задают на дом.

Уже нравится, уже интересно.

Первые дни была депрессия, хотела домой.

Сейчас уже не хочет. Будут пытаться зацепиться. Тем более сын рядом, уже лет 9 в Германии. Дочка если поступит (скорей поступит, очень умная девочка да и по языкам - по Киеву места на олимпиадах по английскому и немецкому занимала), то вопрос о возвращении в ближайшие годы не будет стоять. Скорей папу к себе будут ждать. Папа когда-то учил немецкий, в последнее время английский.

Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.



Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.

Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.

Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.

Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.

Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.

Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.

Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.

Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.

Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.

Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?

Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.

Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.

Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.

Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.

Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.

Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?

Mozhu skazati po UK. Vstupnih ispitiv ne bulo, ale bula spivbesida duzhe fundamentalna z vidterminovanoiu vidpoviddiu po zarahuvanniu v zaklad... Odrazu na 2-i rik navchannia garantovano ne vizmut...Nashi Sertificati zovnishniogo testuvannia stanut' u prigodi, yakscho tam visoki vidsotki.



Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.

Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.

Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.

Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.

Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.

Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?

В Германию берут без экзаменов.

На некоторые специальности конкурс среднего бала.(врачи, юристы)

наймите репетитора хорошего. Мне тоже английский не шел в школе с учителями.

В Германию берут без экзаменов.
На некоторые специальности конкурс среднего бала.(врачи, юристы)
наймите репетитора хорошего. Мне тоже английский не шел в школе с учителями.
Потом милое дело когда нормальные преподаватели.

Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.

Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.

Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.

Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.

Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.

Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?

Mozhu skazati po UK. Vstupnih ispitiv ne bulo, ale bula spivbesida duzhe fundamentalna z vidterminovanoiu vidpoviddiu po zarahuvanniu v zaklad... Odrazu na 2-i rik navchannia garantovano ne vizmut...Nashi Sertificati zovnishniogo testuvannia stanut' u prigodi, yakscho tam visoki vidsotki.

Ви, в UK як біженці потрапили? Бо ми так далеко, чисто по логістиці не потягнемо.В принципі, у малої англійська другою йде, але викладача завалила в село, а внкх там поганий інтернет, тож половини занять не було😾

Dochka v UK potrapila yak studentka u 2014 z tih pir nichogo ne zminilosia po vimogah vstupu do vishiv. Nashi studenti zvertalisia do nei u 2016-17, vona hodila do kerivnictva Universitetu, tam i poiasnili po perehodah z inshih kraiv. Tak, i po movi-- zdavati bulo potribno IELTS sche u Kievi, bez ciogo do spivbesidi ne dopuskali. Na Zahohodi postupiti do vishu dosit' legko, vtrimatisia tiazhko...

Dochka v UK potrapila yak studentka u 2014 z tih pir nichogo ne zminilosia po vimogah vstupu do vishiv. Nashi studenti zvertalisia do nei u 2016-17, vona hodila do kerivnictva Universitetu, tam i poiasnili po perehodah z inshih kraiv. Tak, i po movi-- zdavati bulo potribno IELTS sche u Kievi, bez ciogo do spivbesidi ne dopuskali. Na Zahohodi postupiti do vishu dosit' legko, vtrimatisia tiazhko...

Дякую. З IELTS трохи проблема буде, бо більше німецьку вчили.

Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.

Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.

Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.

Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.

Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.

Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?

В Германию берут без экзаменов.

На некоторые специальности конкурс среднего бала.(врачи, юристы)

наймите репетитора хорошего. Мне тоже английский не шел в школе с учителями.

Но для Германии дейтче шпреше тест нужен, а он несколько специфичен говорят.

