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Освіта за кордоном
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Пон 16 тра, 2022 05:15
rjkz написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.
Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.
Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.
Сегодня новости от друзей в Германии.
Папа в ВСУ.
Мама с дочкой поехали к сыну в Германию.
Дочка отучилась в Киеве 2 курса.
Подала документы в немецкий универ. Английский и немецкий - свободные.
Мама пошла на курсы немецкого. 5 дней в неделю по 4 часа. Очень много задают на дом.
Уже нравится, уже интересно.
Первые дни была депрессия, хотела домой.
Сейчас уже не хочет. Будут пытаться зацепиться. Тем более сын рядом, уже лет 9 в Германии. Дочка если поступит (скорей поступит, очень умная девочка да и по языкам - по Киеву места на олимпиадах по английскому и немецкому занимала), то вопрос о возвращении в ближайшие годы не будет стоять. Скорей папу к себе будут ждать. Папа когда-то учил немецкий, в последнее время английский.
В Киеве остались 3 объекта недвижимости, один из них в новострое с незавершенным ремонтом и машина-японка.
Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.
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Bolt
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Додано: Пон 16 тра, 2022 07:02
Bolt написав:
Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
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Хомякоид
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Додано: Пон 16 тра, 2022 07:30
Хомякоид написав: Bolt написав:
Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
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Bolt
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Додано: Пон 16 тра, 2022 07:55
Bolt написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
Mozhu skazati po UK. Vstupnih ispitiv ne bulo, ale bula spivbesida duzhe fundamentalna z vidterminovanoiu vidpoviddiu po zarahuvanniu v zaklad... Odrazu na 2-i rik navchannia garantovano ne vizmut...Nashi Sertificati zovnishniogo testuvannia stanut' u prigodi, yakscho tam visoki vidsotki.
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Ne moskal
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Додано: Пон 16 тра, 2022 08:28
Bolt написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
В Германию берут без экзаменов.
На некоторые специальности конкурс среднего бала.(врачи, юристы)
наймите репетитора хорошего. Мне тоже английский не шел в школе с учителями.
Потом милое дело когда нормальные преподаватели.
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Хомякоид
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Додано: Пон 16 тра, 2022 08:47
Ne moskal написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
Mozhu skazati po UK. Vstupnih ispitiv ne bulo, ale bula spivbesida duzhe fundamentalna z vidterminovanoiu vidpoviddiu po zarahuvanniu v zaklad... Odrazu na 2-i rik navchannia garantovano ne vizmut...Nashi Sertificati zovnishniogo testuvannia stanut' u prigodi, yakscho tam visoki vidsotki.
Ви, в UK як біженці потрапили? Бо ми так далеко, чисто по логістиці не потягнемо.В принципі, у малої англійська другою йде, але викладача завалила в село, а внкх там поганий інтернет, тож половини занять не було😾
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Bolt
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:21
Ви, в UK як біженці потрапили? Бо ми так далеко, чисто по логістиці не потягнемо.В принципі, у малої англійська другою йде, але викладача завалила в село, а внкх там поганий інтернет, тож половини занять не було😾[/quote][/quote][/quote]
Dochka v UK potrapila yak studentka u 2014 z tih pir nichogo ne zminilosia po vimogah vstupu do vishiv. Nashi studenti zvertalisia do nei u 2016-17, vona hodila do kerivnictva Universitetu, tam i poiasnili po perehodah z inshih kraiv. Tak, i po movi-- zdavati bulo potribno IELTS sche u Kievi, bez ciogo do spivbesidi ne dopuskali. Na Zahohodi postupiti do vishu dosit' legko, vtrimatisia tiazhko...
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Ne moskal
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:35
Ne moskal написав:
Ви, в UK як біженці потрапили? Бо ми так далеко, чисто по логістиці не потягнемо.В принципі, у малої англійська другою йде, але викладача завалила в село, а внкх там поганий інтернет, тож половини занять не було😾
[/quote][/quote]
Dochka v UK potrapila yak studentka u 2014 z tih pir nichogo ne zminilosia po vimogah vstupu do vishiv. Nashi studenti zvertalisia do nei u 2016-17, vona hodila do kerivnictva Universitetu, tam i poiasnili po perehodah z inshih kraiv. Tak, i po movi-- zdavati bulo potribno IELTS sche u Kievi, bez ciogo do spivbesidi ne dopuskali. Na Zahohodi postupiti do vishu dosit' legko, vtrimatisia tiazhko...[/quote]
Дякую. З IELTS трохи проблема буде, бо більше німецьку вчили.
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Bolt
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:38
Хомякоид написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
В Германию берут без экзаменов.
На некоторые специальности конкурс среднего бала.(врачи, юристы)
наймите репетитора хорошего. Мне тоже английский не шел в школе с учителями.
Потом милое дело когда нормальные преподаватели.
Но для Германии дейтче шпреше тест нужен, а он несколько специфичен говорят.
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Bolt
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