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НКРЕКП назвала комунальну послугу, за яку можна не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лип, 2022 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів та мають платити за послуги. При цьому накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі.
Дивися повний текст НКРЕКП назвала комунальну послугу, за яку можна не платити: які умови
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Додано: Пон 11 лип, 2022 09:40
ЯКОГО БІСА НІ СЛОВА ПРО ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІІ?!!! З МЕНЕ НА ХАРКІВЩИНІ СПИСУВАЛИ ГРОШІ за ТРАВЕНЬ І ЧЕРВЕНЬ 2022 р, ХОЧ ЗНАЛИ, ЩО МІСТО ВСЕ ЗРУЙНОВАНЕ… НКРЕКП СПАЛО ДО ЛИПНЯ… ГРОШІ ЗА ЩО ОТРИМУЄТЕ, ПРАЦІВНИЧКИ?
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