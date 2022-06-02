RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НКРЕКП назвала комунальну
послугу, за яку можна не...

НКРЕКП назвала комунальну послугу, за яку можна не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 09:40

НКРЕКП назвала комунальну послугу, за яку можна не...

Пропонуємо до обговорення:
Українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів та мають платити за послуги. При цьому накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі.

Дивися повний текст
НКРЕКП назвала комунальну послугу, за яку можна не платити: які умови
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98091
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 09:40

ЯКОГО БІСА НІ СЛОВА ПРО ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІІ?!!! З МЕНЕ НА ХАРКІВЩИНІ СПИСУВАЛИ ГРОШІ за ТРАВЕНЬ І ЧЕРВЕНЬ 2022 р, ХОЧ ЗНАЛИ, ЩО МІСТО ВСЕ ЗРУЙНОВАНЕ… НКРЕКП СПАЛО ДО ЛИПНЯ… ГРОШІ ЗА ЩО ОТРИМУЄТЕ, ПРАЦІВНИЧКИ?
ostrovvlad22021
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 17.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українське посвідчення водія можна обміняти на документ...
R2 » Вів 14 чер, 2022 16:00
2 360
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 чер, 2022 16:06
_hunter
Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію»...
R2 » Суб 11 чер, 2022 20:39
1 195
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 20:39
Arbitr
Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь...
R2 » Чет 02 чер, 2022 17:36
2 1314
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 чер, 2022 15:34
mvi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3587)
11.07.2022 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.