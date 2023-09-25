Чи обовʼязково рекрутер має відповідати на кожне резюме?
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Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:38
Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме
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Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:53
Если речь о рекрутинговых агентствах, все эти работа и ворк и т.д., то они работают по тому же принципу как и риэлторы - засрать рынок левыми объявлениями и по максимуму усложнить прямую встречу продавца и покупателя. Работая в большой компании на руководящей должности, я неоднократно с удивлением наблюдал как мои уже давно заполненные вакансии регулярно всплывали как свежие на разных сайтах работы. А если речь о эйчарах напрямую компаний, то они завалены работой ну и просто по жизни девочки с мечтами о принце и отдыхе на багамах, их задача побыстрей отделаться от задач наваленных их старшей матроной и посидеть в инсте, некогда и впадлу в общем.
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