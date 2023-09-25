RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому рекрутери не завжди
відповідають на резюме

Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:38

Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме

Пропонуємо до обговорення:
Чи обовʼязково рекрутер має відповідати на кожне резюме?

Дивися повний текст
Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99529
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:21

тому що вони пiдори
papazina
 
Повідомлень: 705
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:53

Если речь о рекрутинговых агентствах, все эти работа и ворк и т.д., то они работают по тому же принципу как и риэлторы - засрать рынок левыми объявлениями и по максимуму усложнить прямую встречу продавца и покупателя. Работая в большой компании на руководящей должности, я неоднократно с удивлением наблюдал как мои уже давно заполненные вакансии регулярно всплывали как свежие на разных сайтах работы. А если речь о эйчарах напрямую компаний, то они завалены работой ну и просто по жизни девочки с мечтами о принце и отдыхе на багамах, их задача побыстрей отделаться от задач наваленных их старшей матроной и посидеть в инсте, некогда и впадлу в общем.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 16.05.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курс долара в Україні: експерт пояснив, чому валюта дешевшає
R2 » Сер 08 лис, 2023 15:13
1 287
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 15:14
Investor_K
Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому...
R2 » Нед 05 лис, 2023 15:47
4 525
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лис, 2023 18:34
trololo
5 причин, чому не варто переводити автомобіль на газ 1, 2
R2 » Пон 25 вер, 2023 20:07
15 1961
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 вер, 2023 15:17
puzzzi773

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10393)
02.12.2023 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.