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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 13:27

За 04.03.2024 - 10.03.2024

kingkongovets - найбільша кількість +1
oleg49 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
vitaliiangel - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
kingkongovets
Игорь
oleg49
Amethyst
osafly
Дюрі-бачі
чик
airmax78
Hotab
jump

Топ-10 по другому пункту:
oleg49 Повідомлення
konstantin kirovograd Повідомлення
Сільський валютчик Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
чик Повідомлення
jump Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
striped Повідомлення
Hotab Повідомлення
jump Повідомлення

Топ по третьому пункту:
vitaliiangel
sergey_sryvkin
jump
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:22

Re: Форумчани року 2024

За 11.03.2024 - 17.03.2024
SAndriy1 - найбільша кількість +1
Denik - повідомлення з найбільшою кількістю +1
ramzes4 - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 09:12

Re: Форумчани року 2024

За 18.03.2024 - 24.03.2024
Victor8 - найбільша кількість +1
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