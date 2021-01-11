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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 14:27

За 04.03.2024 - 10.03.2024

kingkongovets - найбільша кількість +1
oleg49 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
vitaliiangel - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
kingkongovets
Игорь
oleg49
Amethyst
osafly
Дюрі-бачі
чик
airmax78
Hotab
jump

Топ-10 по другому пункту:
oleg49 Повідомлення
konstantin kirovograd Повідомлення
Сільський валютчик Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
чик Повідомлення
jump Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
striped Повідомлення
Hotab Повідомлення
jump Повідомлення

Топ по третьому пункту:
vitaliiangel
sergey_sryvkin
jump
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:22

Re: Форумчани року 2024

За 11.03.2024 - 17.03.2024
SAndriy1 - найбільша кількість +1
Denik - повідомлення з найбільшою кількістю +1
ramzes4 - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
SAndriy1
Hotab
kingkongovets
Игорь
Shaman
чик
Denik
airmax78
UA
rjkz

Топ-10 по другому пункту:
Denik Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:12

Re: Форумчани року 2024

За 18.03.2024 - 24.03.2024
Victor8 - найбільша кількість +1
Victor8 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Hotab - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Victor8
jump
Shaman
rjkz
Hotab
Игорь Алексеевич
asti
mephala
airmax78
Amethyst

Топ-10 по другому пункту:
Victor8 Повідомлення
mephala Повідомлення
airmax78 Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:24

Re: Форумчани року 2024

За 25.03.2024 - 31.03.2024
rjkz - найбільша кількість +1
Игорь - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Игорь - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Игорь
Amethyst
Acceptus
Denik
kingkongovets
Сибарит
somilitark
Успіх
moveton

Топ-10 по другому пункту:
Игорь Повідомлення
Acceptus Повідомлення
Сибарит Повідомлення
vitaliiangel Повідомлення
Успіх Повідомлення
Acceptus Повідомлення
DmitryZP Повідомлення
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:20

Re: Форумчани року 2024

За 01.04.2024 - 07.04.2024
somilitark - найбільша кількість +1
asti - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Игорь - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
somilitark
rjkz
Shaman
Дюрі-бачі
sens
asti
Denik
Василь-Рівне
oleg49
BIGor

Топ-10 по другому пункту:
asti Повідомлення
somilitark Повідомлення
Denik Повідомлення
somilitark Повідомлення
somilitark Повідомлення
BIGor Повідомлення
oleg49 Повідомлення
Acceptus Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:03

За 08.04.2024 - 14.04.2024

Amethyst - найбільша кількість +1
Acceptus - повідомлення з найбільшою кількістю +1
sens - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
akurt
UA
Дюрі-бачі
Бетон
Howl
rjkz
asti
sens
Hotab

Топ-10 по другому пункту:
Acceptus Повідомлення
striped Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення
asti Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
akurt Повідомлення
akurt Повідомлення
hxbbgaf Повідомлення
p_a_l Повідомлення
rjkz Повідомлення

Топ по третьому пункту:
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:03

Re: Форумчани року 2024

За 15.04.2024 - 21.04.2024
rjkz - найбільша кількість +1
Навуходоносор - повідомлення з найбільшою кількістю +1
rjkz - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
чик
Shaman
sens
Realist
Навуходоносор
somilitark
Успіх
Олежан
akurt

Топ-10 по другому пункту:
Навуходоносор Повідомлення
jabba Повідомлення
feecold Повідомлення
Gennadiy777 Повідомлення
striped Повідомлення
zerocool Повідомлення
airmax78 Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:04

Re: Форумчани року 2024

За 22.04.2024 - 28.04.2024
rjkz - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Shaman - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Сибарит
Shaman
Василь-Рівне
antey1969
dimo_0n
budivelnik
slonomag
Дюрі-бачі
somilitark

Топ-10 по другому пункту:
Сибарит Повідомлення
rjkz Повідомлення
Acceptus Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення
Shaman Повідомлення
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