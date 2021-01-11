Форумчани року 2024

За 13.05.2024 - 19.05.2024
rjkz - найбільша кількість +1
Ой+ - повідомлення з найбільшою кількістю +1
rjkz - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
rjkz
SAndriy1
Ой+
osafly
WallNutPen
Дюрі-бачі
Starikan
Slon_Nosov
jump
Denik
Топ-10 по другому пункту:
Ой+ Повідомлення
rjkz Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
Slon_Nosov Повідомлення
jump Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Starikan Повідомлення
rjkz Повідомлення
Ой+ Повідомлення
osafly Повідомлення
Топ по третьому пункту:
rjkz
Slon_Nosov
Shaman