Investor_K
Звісно, є. Чи ви думаєте в умовах війни у форумчан немає цікавих думок?!
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Додано: Пон 15 лип, 2024 10:44
Investor_K
Звісно, є. Чи ви думаєте в умовах війни у форумчан немає цікавих думок?!
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:58
Додано: Пон 22 лип, 2024 09:32
Re: Форумчани року 2024
За 15.07.2024 - 21.07.2024
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