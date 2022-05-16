Олімпіади та освіта форумчан

Додано: Пон 16 гру, 2024 17:31

Успіх написав: detroytred написав: Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство.

До того ж є набагато ще вумніші.

І вони теж так само далеко. Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство.До того ж є набагато ще вумніші.І вони теж так само далеко.

Щось не сходиться

Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління!



Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))

Далі ви знаєте



То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!



Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА! Щось не сходитьсяЯкщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління!Наприклад, передУспіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))Далі ви знаєтеТо і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!

То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!



Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!

та трошки запарив той успіх-долярчик тут всіх своє квартирою, згадувати її при буль-якій нагоді і взагалі без неї. тут теж не бомжі спілкуютьсяа розумні люди на те й розумні що подібну фігнюне пишуть, тому що розуміють, і складність задачі і свої сили, і обставини і т.п. тому і не лізуть. а ше часто їх звідти витісняють більш нахабні. і тому тихенько, без зайвого шуму, займаються своїми справами. але щоб зрозуміти і це, і те, що тільки дурні лізуть скрізь і беруться за все, потрібно більше ніж 9 класів.