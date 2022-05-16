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Олімпіади та освіта форумчан
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 202122232425>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:43

  flyman написав:вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?


в черговий раз вам нагадують - вам вже надавали відповідь саме на це ваше запитання. і в черговий раз виникають зустрічні запитання:
1) при прочитування тих відповідей ви не змогли вгадати жодної букви?
2) букви ви вгадали, не змогли скласти в слова?
3) слова склали, не зрозуміли текст?
4) навіщо ви задаєте запитання взагалі, якщо ви не читаєте відповідей на них?
хоббі таке?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:53

  wild.tomcat написав:
  flyman написав:вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?


в черговий раз вам нагадують - вам вже надавали відповідь саме на це ваше запитання. і в черговий раз виникають зустрічні запитання:
1) при прочитування тих відповідей ви не змогли вгадати жодної букви?
2) букви ви вгадали, не змогли скласти в слова?
3) слова склали, не зрозуміли текст?
4) навіщо ви задаєте запитання взагалі, якщо ви не читаєте відповідей на них?
хоббі таке?

кароче такая задумка. я понял. физиков/математиков докуя а когда надо было отремонтировать самокат в 500км от столицы нашлось аж ноль специалистов. И так во всём. Ваши знания единственная ваша гордость, только когда они нужны их днем с огнём нет. А когда не нужны льются как фекальные массы по трубам. 2й день обсуждается как я в частной беседе назвал спидометр одометром (потому что мне так удобнее, спидометр у меня на смартфоне). И вуаля нашлась проблема для физиков-медалистов. других проблем нет)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:00

  Wirująświatła написав:
  wild.tomcat написав:
  flyman написав:вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?


в черговий раз вам нагадують - вам вже надавали відповідь саме на це ваше запитання. і в черговий раз виникають зустрічні запитання:
1) при прочитування тих відповідей ви не змогли вгадати жодної букви?
2) букви ви вгадали, не змогли скласти в слова?
3) слова склали, не зрозуміли текст?
4) навіщо ви задаєте запитання взагалі, якщо ви не читаєте відповідей на них?
хоббі таке?

кароче такая задумка. я понял. физиков/математиков докуя а когда надо было отремонтировать самокат в 500км от столицы нашлось аж ноль специалистов. И так во всём. Ваши знания единственная ваша гордость, только когда они нужны их днем с огнём нет. А когда не нужны льются как фекальные массы по трубам.


та нє, докуя якраз тих, хто "принимал на работу, увольнял". і при цьому самокату своєму ради дати не може. :D куди вже всім тим "физикам/математикам" них. чи по вашому, всі "фізики/математики" просто зобовязані відремонтувати самокат різним спецам по "фекальним масам"? :mrgreen:
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 16 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:20

Немає таких проблем, щоб їх не можна було вирішити!©

  detroytred написав:Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство.
До того ж є набагато ще вумніші.
І вони теж так само далеко.

Щось не сходиться ;)
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління! ;)

Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте ;)

То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!

Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:22

  Успіх написав:Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
та хотя бы способ остановить войну нобелевские лауреаты предложили.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:25

  Успіх написав:Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!


є така приказка - дурням везе (це не в сенсі що ви дурень)
я до цієї приказки полюбляю додавати - але ніхто не рахує тих дурнів яким не повезло.
та й взагалі гроші це не завжди про розум. думаю мсекниця набагато багатша за вас.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:27

Як так?©

  Wirująświatła написав:кароче такая задумка. я понял. физиков/математиков докуя а когда надо было отремонтировать самокат в 500км от столицы нашлось аж ноль специалистов. И так во всём. Ваши знания единственная ваша гордость, только когда они нужны их днем с огнём нет. А когда не нужны льются как фекальные массы по трубам. 2й день обсуждается как я в частной беседе назвал спидометр одометром (потому что мне так удобнее, спидометр у меня на смартфоне). И вуаля нашлась проблема для физиков-медалистов. других проблем нет)
Щось це зразу нагадує про військових мирного часу :mrgreen:
А як війна - то воювати нема кому!

Виловлюють всяких калік і гайда в штурмовики🤦🏻
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:31

  Успіх написав:
  detroytred написав:Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство.
До того ж є набагато ще вумніші.
І вони теж так само далеко.

Щось не сходиться ;)
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління! ;)

Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте ;)

То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!

Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!


та трошки запарив той успіх-долярчик тут всіх своє квартирою, згадувати її при буль-якій нагоді і взагалі без неї. тут теж не бомжі спілкуються :wink:
а розумні люди на те й розумні що подібну фігню
То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!

Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!

не пишуть, тому що розуміють, і складність задачі і свої сили, і обставини і т.п. тому і не лізуть. а ше часто їх звідти витісняють більш нахабні. і тому тихенько, без зайвого шуму, займаються своїми справами. але щоб зрозуміти і це, і те, що тільки дурні лізуть скрізь і беруться за все, потрібно більше ніж 9 класів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:35

  Успіх написав:
  detroytred написав:Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство.
До того ж є набагато ще вумніші.
І вони теж так само далеко.

Щось не сходиться ;)
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління! ;)

Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте ;)

То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!

Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!

Вумні олімпійці будуть шукати причину як по-вумному нахаляву сісяти бюджетну цицю та верещати що решта ухилянти що винні їм як земля колгоспу неоплатний борг.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:42

  Успіх написав:
  detroytred написав:Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство.
До того ж є набагато ще вумніші.
І вони теж так само далеко.

Щось не сходиться ;)
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління! ;)

Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте ;)

То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!

Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!

Ні.
Правила в суспільстві та державі встановлюють особи. Особи не стільки за критерієм розуму або здатності оволодівати знаннями, а за здебільшого іншими здібностями -- перш за все боротьби за владу.

Будь-які задачі будь-хто вирішити не може))
І ви вирішили свою задачу для себе.
З цього аж ніяк не випливає те, що хтось ліпший за вас тоді обов'язково може вирішити задачу для суспільства, держави.
Це різні речі.
detroytred
 
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