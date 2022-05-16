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Олімпіади та освіта форумчан
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:10

  flyman написав:вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?

тому що вибирають не умних а красівих.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:19

  andrijk777 написав:
  flyman написав:вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?

тому що вибирають не умних а красівих.

А чому обирають красивих замість вумних?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:21

  Wirująświatła написав:Ваши знания единственная ваша гордость, только когда они нужны их днем с огнём нет. А когда не нужны льются как фекальные массы по трубам.

ІМХО. Без знання теоретичних основ при проектуванні та монтажі сантехнічних труб доволі регулярно у подальшому виникають незручні моменти для користувачів з функціонуванням систем у яких "лиються фекальні маси по трубам" :D :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:24

  Успіх написав:Щось не сходиться ;)
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління! ;)

Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте ;)

То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!

Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!

Все прекрасно сходиться, якщо ти розумний.
Мозок людини зменшується останніх 3000(по іншим даним 5000 чи 20000) років. Причому суттєво, на 15%. Це факт!
Тобто останні 3000 років людині для успішності не потрібен розум! Точніше не потрібно так багато розуму. Потрібні інші якості.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 16 гру, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:39

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?

тому що вибирають не умних а красівих.

А чому обирають красивих замість вумних?

Не знаю. Напевно це до психологів питання. Я не психолог.

А чому ви вважаєте "що повинні обирати вумних"? Ні. Обирають кого хочуть. Хочете демократію - отримуйте її такою якою вона є. Кращого не придумали поки що.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:43

  andrijk777 написав:
  Успіх написав:Щось не сходиться ;)
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління! ;)

Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте ;)

То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!

Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!

Все прекрасно сходиться, якщо ти розумний.
Мозок людини зменшується останніх 3000(по іншим даним 5000 чи 20000) років.

Зразки 20000 років , хочаб 3000 в студію ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:58

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:тому що вибирають не умних а красівих.

А чому обирають красивих замість вумних?

Не знаю. Напевно це до психологів питання. Я не психолог.

А чому ви вважаєте "що повинні обирати вумних"? Ні. Обирають кого хочуть. Хочете демократію - отримуйте її такою якою вона є. Кращого не придумали поки що.

Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.

Психологія тут не складна.
Вибирають (да і будь що інше роблять в залежності від умов, які створюються цим виборцям).
В які умови поставлять виборців, такий вибір вони і зроблять!!!!!!!!!!!

Хто. Визначає. Умови (правила виборного процесу, ситуацію, об'єм інформації для виборця, вплив та силу впливу на виборця і т.д.)?
Хто???

Якщо легко маніпулюють бажанням вибору товарів, то невже з іншим вибором інакше?!
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?

Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
Ілюзія свідомого вибору.
Хоча формально вибір абсолютно вільний))))))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:00

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:вирішив спробувати потролити «олімпійців», обравши мене як представника.
Ну дивись - я(заховуючи свою гордість), тут часто приводжу у приклад свою дружину з ДВОМА дипломами(1-червоний). І вона реально шарить в науці!(не куплені дипломи).
Що вона досягнула? Зарплату 10-11Кгрн???
Це реально треба було потратити молоді роки на ДВА дипломи, щоб досягнути саме цього☝️???!

То ще раз - в чім річ (феномен?) успішно Успіху(9-тикласника сільської школи) і вчительки з зарплатнею 10-11КГРН з ДВОМА дипломами?!

Як так?©
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:11

  Успіх написав:
  Hotab написав:вирішив спробувати потролити «олімпійців», обравши мене як представника.
Ну дивись - я(заховуючи свою гордість), тут часто приводжу у приклад свою дружину з ДВОМА дипломами(1-червоний). І вона реально шарить в науці!(не куплені дипломи).
Що вона досягнула? Зарплату 10-11Кгрн???
Це реально треба було потратити молоді роки на ДВА дипломи, щоб досягнути саме цього☝️???!

То ще раз - в чім річ (феномен?) успішно Успіху(9-тикласника сільської школи) і вчительки з зарплатнею 10-11КГРН з ДВОМА дипломами?!

Як так?©

В другой стране ситуация была бы, скорее всего, обратная и успешной была бы она, а не вы, "9-тикласник сільської школи". И она бы не родила вам ребёнка, а занималась карьерой лет хотя бы до 30, а потом вы сидели бы в декретном отпуске.

А сегодня решительно почистили ветку. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:14

  Успіх написав:
  Hotab написав:вирішив спробувати потролити «олімпійців», обравши мене як представника.
Ну дивись - я(заховуючи свою гордість), тут часто приводжу у приклад свою дружину з ДВОМА дипломами(1-червоний). І вона реально шарить в науці!(не куплені дипломи).
Що вона досягнула? Зарплату 10-11Кгрн???
Це реально треба було потратити молоді роки на ДВА дипломи, щоб досягнути саме цього☝️???!

То ще раз - в чім річ (феномен?) успішно Успіху(9-тикласника сільської школи) і вчительки з зарплатнею 10-11КГРН з ДВОМА дипломами?!

Як так?©

На це питання вже відповідали.
Якщо воно для того, щоб обговорили тебе (і ти це просиш), який ти начебто талант , то це можна. Але попереджаю, тобі це не сподобається. :D
Hotab
 
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