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Олімпіади та освіта форумчан
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Пон 16 гру, 2024 18:10
flyman написав:
вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?
тому що вибирають не умних а красівих.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:19
andrijk777 написав: flyman написав:
вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?
тому що вибирають не умних а красівих.
А чому обирають красивих замість вумних?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:24
Успіх написав:
Щось не сходиться
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління!
Наприклад, перед пересічним
Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте
То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!
Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
Все прекрасно сходиться, якщо ти розумний.
Мозок людини зменшується останніх 3000(по іншим даним 5000 чи 20000) років. Причому суттєво, на 15%. Це факт!
Тобто останні 3000 років людині для успішності не потрібен розум! Точніше не потрібно так багато розуму. Потрібні інші якості.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 16 гру, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:39
detroytred написав: andrijk777 написав: flyman написав:
вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?
тому що вибирають не умних а красівих.
А чому обирають красивих замість вумних?
Не знаю. Напевно це до психологів питання. Я не психолог.
А чому ви вважаєте "що повинні обирати вумних"? Ні. Обирають кого хочуть. Хочете демократію - отримуйте її такою якою вона є. Кращого не придумали поки що.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:43
andrijk777 написав: Успіх написав:
Щось не сходиться
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління!
Наприклад, перед пересічним
Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте
То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!
Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
Все прекрасно сходиться, якщо ти розумний.Мозок людини зменшується останніх 3000(по іншим даним 5000 чи 20000) років.
Зразки 20000 років , хочаб 3000 в студію ?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:58
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
тому що вибирають не умних а красівих.
А чому обирають красивих замість вумних?
Не знаю. Напевно це до психологів питання. Я не психолог.
А чому ви вважаєте "що повинні обирати вумних"? Ні. Обирають кого хочуть. Хочете демократію - отримуйте її такою якою вона є. Кращого не придумали поки що.
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Психологія тут не складна.
Вибирають (да і будь що інше роблять в залежності від умов, які створюються цим виборцям).
В які умови поставлять виборців, такий вибір вони і зроблять!!!!!!!!!!!
Хто. Визначає. Умови (правила виборного процесу, ситуацію, об'єм інформації для виборця, вплив та силу впливу на виборця і т.д.)?
Хто???
Якщо легко маніпулюють бажанням вибору товарів, то невже з іншим вибором інакше?!
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
Ілюзія свідомого вибору.
Хоча формально вибір абсолютно вільний))))))
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:00
Hotab написав:
вирішив спробувати потролити «олімпійців», обравши мене як представника.
Ну дивись - я(заховуючи свою гордість), тут часто приводжу у приклад свою дружину з ДВОМА дипломами(1-червоний). І вона реально шарить в науці!(не куплені дипломи).
Що вона досягнула? Зарплату 10-11Кгрн???
Це реально треба було потратити молоді роки на ДВА дипломи, щоб досягнути саме цього☝️???!
То ще раз - в чім річ (феномен?) успішно Успіху(9-тикласника сільської школи) і вчительки з зарплатнею 10-11КГРН з ДВОМА дипломами?!
Як так?©
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:11
Успіх написав: Hotab написав:
вирішив спробувати потролити «олімпійців», обравши мене як представника.
Ну дивись - я(заховуючи свою гордість), тут часто приводжу у приклад свою дружину з ДВОМА дипломами(1-червоний). І вона реально шарить в науці!(не куплені дипломи).
Що вона досягнула? Зарплату 10-11Кгрн???
Це реально треба було потратити молоді роки на ДВА дипломи, щоб досягнути саме цього☝️???!
То ще раз - в чім річ (феномен?) успішно Успіху(9-тикласника сільської школи) і вчительки з зарплатнею 10-11КГРН з ДВОМА дипломами?!
Як так?©
В другой стране ситуация была бы, скорее всего, обратная и успешной была бы она, а не вы, "9-тикласник сільської школи". И она бы не родила вам ребёнка, а занималась карьерой лет хотя бы до 30, а потом вы сидели бы в декретном отпуске.
А сегодня решительно почистили ветку.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:14
Успіх написав: Hotab написав:
вирішив спробувати потролити «олімпійців», обравши мене як представника.
Ну дивись - я(заховуючи свою гордість), тут часто приводжу у приклад свою дружину з ДВОМА дипломами(1-червоний). І вона реально шарить в науці!(не куплені дипломи).
Що вона досягнула? Зарплату 10-11Кгрн???
Це реально треба було потратити молоді роки на ДВА дипломи, щоб досягнути саме цього☝️???!
То ще раз - в чім річ (феномен?) успішно Успіху(9-тикласника сільської школи) і вчительки з зарплатнею 10-11КГРН з ДВОМА дипломами?!
Як так?©
На це питання вже відповідали.
Якщо воно для того, щоб обговорили тебе (і ти це просиш), який ти начебто талант , то це можна. Але попереджаю, тобі це не сподобається.
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Hotab
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