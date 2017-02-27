Яким чином НБУ убирає з ринку доллар і де він накопичується?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:42
Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Йдемо на посадку чи класична курсова пилка з присіданням перед стрибком?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну вот и всё
Наелись
Разворачивай отару
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:40
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хм, ожидал рост перед выходными, а похоже разворот.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
бла бла бла
Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Очевидно же, дважды перепрыгнул из грн в валюту и обратно. Как у вас?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хто більш миліший для Неньки України на валютному фронті?
Той хто скуповує долари і євро в банках України краще по високому курсі долара.
Тим самим, він зв"язує гривню без потенційного збільшення гривневої маси в України.
Це благодатно впливає на курс долара в Україні, він знижує курс долара, так як гривні на руках у пересічних менше залишається, нема тиску гривневого навісу.
А той, хто під великі проценти в гривневі ОВДП або в депозити вкладується, той в майбутньому шкодить Україні збільшенням гривневої маси. В результаті це відкладена інфляція і девальвація гривні невідворотна.
ОВДП і депозити по 18% - це через 3 роки неминуча кратна девальвація гривні.
Так які ж ви патриоти?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 25 сер, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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