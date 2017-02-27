взагалі розумієш чому до цифр додають ще додаткову інфу?
Ти продовжуєш зараз пояснювати чому ти за добу не зміг зрозуміти що тобі написав банк. . Мені не цікаві твої розумові проблеми. Я не можу бути відповідальним за твій низький інтелект, який не дозволяє тобі розуміти інформацію, яку банк подає своїм клієнтам в незручному форматі. Відносно крос курсу купівлі тобою євро за долари , який я тобі повідомив на твій запит, тобі вже все зрозуміло?
Shaman написав:навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...
Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці
У мене таких проблем нема. За рік через Кредобанк провів 90 тис дол (всі там перевернув у євро і по добовим лімітам виніс ) , заносив тричі по 30 тис. Поки каса рахувала, внесення вже заапрувили. Жодних питань. Світла (оподаткована) частина моєї зп за рік суттєво менша цієї суми.
взагалі розумієш чому до цифр додають ще додаткову інфу?
Ти продовжуєш зараз пояснювати чому ти за добу не зміг зрозуміти що тобі написав банк. . Мені не цікаві твої розумові проблеми. Я не можу бути відповідальним за твій низький інтелект, який не дозволяє тобі розуміти інформацію, яку банк подає своїм клієнтам в незручному форматі. Відносно крос курсу купівлі тобою євро за долари , який я тобі повідомив на твій запит, тобі вже все зрозуміло?
Hotab написав:Отримавши два крос 1.133 1.146 має бути очевидно яку валюту за яку отримаєш. Чи все одно ще не очевидно ? Допускаю що ти можеш не розуміти чогось,.
Ну не зрозумів і не зрозумів, не страшно. Ми всі різні, може тому «тестер» і є межею для айті. Тоді залишається по колу питати одне і те ж . Що зробиш.
все з тобою зрозуміло. твоє не розуміння що цифра сама по собі нічого не варта і нічого не дає прото вражає. злився ти а так щоки надував так надував. навіть скріни банку викладав. а коли виявилось що скріни банку фуфло то зразу і злився. навіть хоробрості визнати шо протупив немає. про таких як ти кажуть - гроші заробив а розуму не купив.
tester3373 Ти отримав відповіді на всі питання, не відповівши на жодне моє, але тобі ніхто не може заборонити гордо повалити шахмати, насрати на дошку і відкланятись з виглядом переможця. Вчись, бо так і залишишся недолугим, який плутається як тільки отримує інформацію в незвичному вигляді.
Цифра сама по собі нічого не варта і нічого не дає
Коли ти питаєш у міняли «по чім долар» він може відповісти просто «45». Не «45 гривень за долар». Бо в твоєму питанні є інформація «що 45?». Якщо ти встигаєш забути що питав , то це ж лише проблема розумових здібностей твоїх. Нічого пеняти на інших, коли ментальні проблеми у самого . Бо інші можуть взагалі припинити тобі відповідати , щоб потім дурачок не звинуватив що не так надали інфо.
Євра гарно валиться.
Навіть Райф хоче її впихнути по 51.29. В той час як оптова бере на себе 51.27 На Райф , який завжди перестраховується спредом, взагалі не схоже.
Тим часом Кредо встановив новий крос на продаж євро: 1.1399 «тестер» може далі не розуміти про що мова, це вже не дивує.
orest написав:На міжнародних фінансових ринках ситуація складається так, що пара Євро/долар США буде тяжіти десь в район 1,12, якщо переговори між США і Іраном будуть йти без ескалацій з боку Бібі. Якщо НБУ триматиме грн в діапазоні 44,5-45, то ойро за гримні буде самі розумієте де.
Ось в районі 1.12 і почнемо перекидувати долар в ойро. Не раніше бо я памятаю ойро 1:1 і навіть нижче....
почему сразу по максимальной? просто когда одни платят 18%, а другие 0..5%, занимаясь одним и тем же, это не справедливо. и очевидно приедет к тому, что расходы будут у тех кто на общей системе, а прибыль у фопов. такой себе внутренний оффшор
Але ті, хто платять 18%, не обмежені в обороті. Тому й логіка - для маленького бізнесу податки нижче, для великого - вище.
smdtranz написав:пусть будет налог на прибыль на общей системе те же 5% как на доход на фоп 3 группы, да и никто париться не будет, все равно сейчас его толком никто не платит по факту.
Якщо його ніхто не платить, яка вам різниця, буде він 5% чи ні?.. Все одно не заплатять.
smdtranz написав:вся экономика занята тем, что через фопов в пределах лимита отбеливает бабки. куда это годится?
Ви, мабуть, здивуєтесь, але не вся. І це не має бути проблемою нормальних ФОПів.
budivelnik написав:Тільки юрособа НЕ МОЖЕ поставити в затрати куплене в ФОПа на 2-гій групі....
Разве? Вычет НДС не сможет сделать по очевидной причине. Но записать в затраты почему нет? Я думал, что на этом рядом упомянутый вывод прибыли и основан.
Якщо мова про фіктивний вивід прибутку, то для 2 групи це має бути товар. І цей товар теж має бути фіктивним.
budivelnik написав:А от ФОП на 2гій групі ЗВИЧАЙНО що може купувати в юрособи, ба більше якщо він ЗДУРІ купить у ФІЗ особи то буде виступати податковим агентом і повинен буде сплатити 18% за дохід який отримала фізособа продавши ФОПу.
moveton написав:Та ладно. Гугль свистит, что только "если он выплачивает доход физлицу за аренду недвижимости или за продажу/аренду транспорта". В остальных случаях физик сам свои налоги платит. И в это верится больше.
Вам віриться неправильно. Якщо ФОП платить фіз особі, що не є ФОПом, він має сплатити за неї податок. Інша справа, що ФОП може сплатити не з рахунку ФОП, а з приватної картки, як одна фіз.особа іншій.
sergey_sryvkin написав:Вам віриться неправильно. Якщо ФОП платить фіз особі, що не є ФОПом, він має сплатити за неї податок.
Пруф бы к этому ещё из кодексов или ещё каких нормативных документов. Или тут тоже религиозное "обязан потому, что мне кажется так правильным"? Так тоже можно. Просто хочется знать о какого рода обязанности речь.