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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12143121441214512146>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:06

  budivelnik написав:
  moveton написав:А есть противоположный подход: кто больше получает, тому налоги в процентах СНИЖАЮТСЯ.
Я хіба проти?
Тільки як це Ваше твердження корелюється з реаліями?
Для того щоб працівник отримав 20 000 грн на руки - він повинен створити на 32 000 доданої вартості...
Якщо єдиноподатник створить на 32000 доданої вартості він отримає на руки 30000..
А при сплаті 12 000 грн податків - Єдиноподатник заделарує 200 000 виручки

Де справедливість?

Якщо 32000 це все, на що здатен працівник - хай відкриє собі ФОПа і платить по нижчій ставці. Умова нижчої ставки - здатність самостійно організувати бізнес процес.

Якщо не здатен - хай платить вищу ставку. Бонус вищої ставки - відсутність верхньої планки доходу.
  budivelnik написав:чи де оподаткування падає з ростом створення?

Ніде. Але з ростом створення росте як сума податків, так і сума прибутків. До того ж, здається, верхня планка для ЄСВ теж існує (точно не певен)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:17

Верх ЄСВ

22% від 200 тис, тобто 44 тис грн
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:20

  tester3373 написав:
  budivelnik написав:То приведи демографічну піраміду


цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.

Мсьє тестер клоун, так і запишемо...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:30

  sergey_sryvkin написав:
  tester3373 написав:
  budivelnik написав:То приведи демографічну піраміду


цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.

Мсьє тестер клоун, так і запишемо...

Вважає себе розумним тролем. Насправді примітивний.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Якщо я вкладу в станок і отримаю від роботи на цьому станку додатковий дохід(ріст продуктивності праці) - то цей дохід буде оподатковуватись пдв+пдфо+військовий+єсв
а якщо я таку ж суму вкладу на депозит то виграю як мінімум 42% (Єсв+ПДВ)

ЄСВ - це тільки якщо ви весь дохід пустите на ЗП, що не факт.
А щодо депозиту - ставка депозиту зазвичай сильно менша ніж дохід виробництва. Інакше це не рентабельне виробництво. Тому тре порівнювати не відсотки, а суми.
Взагалі я вважаю що податок на депозити це дурня, ніякий то не "дохід".
Треба як мінімум враховувати інфляцію, а також збирати такі "податки" з сотні банків, а не з мільйонів громадян. Хай закладуть це в ставки (знизять їх на 2-3 відсотки за необхідності) і не морочать людям голову.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:34

  moveton написав:
  budivelnik написав:б - підняти ставку оподаткування доходів від депозитів/акцій ( до тих самих 18пдфо+5військови (вже є) + додати ЄСВ 22%...

И не забыть на ОВГЗ всё это добавить. Там с поборами нынче предельно плохо.

А навіщо вам побори з ОВДП? Якщо держава, що платить 15% за ОВДП, хоче отримати 3% у вигляді податків, то хай розміщує ОВДП під 12% і не морочить людям голову.
Чи це був сарказм ? :)
  moveton написав:А пока не введено, рантье, живущим на доход с ОВГЗ, отключим газ. Правильный пролетарский подход. Это не западные хлюпики, которые додумывались за не службу в армии или плохую уплату налогов только избирательное право резать.

мабуть, зараз десь у бані бурно аплодує хотаб :)
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:40

  ihorsic написав:
  smdtranz написав:а тем временем евро/долл ушел на 1% вниз, и завтра наверное нал увидим в районе 51.5
ну или доллар по 45+

Не тільки євро вниз але і інші валюти та золото срібло. І чим це так викликано ріст долярчика в світі???

в кого які думки щодо рівня здешевіння ойро?..
коли можна входити?...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:56

  Дюрі-бачі написав:Це хороша модель для країни де мало пенсіонерів/інвалідів і багато працівників, а не для України.

Точно, якщо хліба нема, то краще їсти тістечка.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:І найоптимальніше з мого боку виглядає - модель в якій найбідніші отримують найменше оподаткування на свою працю( з одночасним певним обмеженнями в тому числі і політичними чи суспільними) , тобто якщо рівень виплати податків менше якогось рівня-людині обмежують виборче право, виїзд за кордон , безкоштовне успадкування майна і так далі). При чому якщо людині прийшло якесь майно по спадку, в людини автоматично відраховують якусь вартість майна на компенсацію несплаченого в попередніх періодах і знімають всі існуючі обмеження.

Може просто лагерна економіка?
Вже давно придумано :)
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Але ті, хто платять 18%, не обмежені в обороті.
Тому й логіка - для маленького бізнесу податки нижче, для великого - вище.
Яка різниця працівнику на зарплаті в якому він бізнесі працює? в малому чи в великому? Він все одно заплатить
якщо фірма платник ПДВ з ним створеного 20+22+18+5 ,
якщо фірма не платник то 22+18+5

Тобто ОПОДАТКУВАННЯ праці в рази перевищує оподаткування що великого бізнесу що малого , що прибутку з капіталу....
А це НЕ ПРАВИЛЬНО
budivelnik
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