|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:06
budivelnik написав: moveton написав:
А есть противоположный подход: кто больше получает, тому налоги в процентах СНИЖАЮТСЯ.
Я хіба проти?
Тільки як це Ваше твердження корелюється з реаліями?
Для того щоб працівник отримав 20 000 грн на руки - він повинен створити на 32 000 доданої вартості...
Якщо єдиноподатник створить на 32000 доданої вартості він отримає на руки 30000..
А при сплаті 12 000 грн податків - Єдиноподатник заделарує 200 000 виручки
Де справедливість?
Якщо 32000 це все, на що здатен працівник - хай відкриє собі ФОПа і платить по нижчій ставці. Умова нижчої ставки - здатність самостійно організувати бізнес процес.
Якщо не здатен - хай платить вищу ставку. Бонус вищої ставки - відсутність верхньої планки доходу.
budivelnik написав:
чи де оподаткування падає з ростом створення?
Ніде. Але з ростом створення росте як сума податків, так і сума прибутків. До того ж, здається, верхня планка для ЄСВ теж існує (точно не певен)
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:17
22% від 200 тис, тобто 44 тис грн
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19428
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:20
tester3373 написав: budivelnik написав:
То приведи демографічну піраміду
цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
Мсьє тестер клоун, так і запишемо...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:30
sergey_sryvkin написав: tester3373 написав: budivelnik написав:
То приведи демографічну піраміду
цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
Мсьє тестер клоун, так і запишемо...
Вважає себе розумним тролем. Насправді примітивний.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19428
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:32
budivelnik написав:
Якщо я вкладу в станок і отримаю від роботи на цьому станку додатковий дохід(ріст продуктивності праці) - то цей дохід буде оподатковуватись пдв+пдфо+військовий+єсв
а якщо я таку ж суму вкладу на депозит то виграю як мінімум 42% (Єсв+ПДВ)
ЄСВ - це тільки якщо ви весь дохід пустите на ЗП, що не факт.
А щодо депозиту - ставка депозиту зазвичай сильно менша ніж дохід виробництва. Інакше це не рентабельне виробництво. Тому тре порівнювати не відсотки, а суми.
Взагалі я вважаю що податок на депозити це дурня, ніякий то не "дохід".
Треба як мінімум враховувати інфляцію, а також збирати такі "податки" з сотні банків, а не з мільйонів громадян. Хай закладуть це в ставки (знизять їх на 2-3 відсотки за необхідності) і не морочать людям голову.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:34
moveton написав: budivelnik написав:
б - підняти ставку оподаткування доходів від депозитів/акцій ( до тих самих 18пдфо+5військови (вже є) + додати ЄСВ 22%...
И не забыть на ОВГЗ всё это добавить. Там с поборами нынче предельно плохо.
А навіщо вам побори з ОВДП? Якщо держава, що платить 15% за ОВДП, хоче отримати 3% у вигляді податків, то хай розміщує ОВДП під 12% і не морочить людям голову.
Чи це був сарказм ?
moveton написав:
А пока не введено, рантье, живущим на доход с ОВГЗ, отключим газ. Правильный пролетарский подход. Это не западные хлюпики, которые додумывались за не службу в армии или плохую уплату налогов только избирательное право резать.
мабуть, зараз десь у бані бурно аплодує хотаб
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:40
ihorsic написав: smdtranz написав:
а тем временем евро/долл ушел на 1% вниз, и завтра наверное нал увидим в районе 51.5
ну или доллар по 45+
Не тільки євро вниз але і інші валюти та золото срібло. І чим це так викликано ріст долярчика в світі???
в кого які думки щодо рівня здешевіння ойро?..
коли можна входити?...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:56
Дюрі-бачі написав:
Це хороша модель для країни де мало пенсіонерів/інвалідів і багато працівників, а не для України.
Точно, якщо хліба нема, то краще їсти тістечка.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 24 чер, 2026 18:11
budivelnik написав:
І найоптимальніше з мого боку виглядає - модель в якій найбідніші отримують найменше оподаткування на свою працю( з одночасним певним обмеженнями в тому числі і політичними чи суспільними) , тобто якщо рівень виплати податків менше якогось рівня-людині обмежують виборче право, виїзд за кордон , безкоштовне успадкування майна і так далі). При чому якщо людині прийшло якесь майно по спадку, в людини автоматично відраховують якусь вартість майна на компенсацію несплаченого в попередніх періодах і знімають всі існуючі обмеження.
Може просто лагерна економіка?
Вже давно придумано
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2388
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 24 чер, 2026 18:22
sergey_sryvkin написав:
Але ті, хто платять 18%, не обмежені в обороті.
Тому й логіка - для маленького бізнесу податки нижче, для великого - вище.
Яка різниця працівнику на зарплаті в якому він бізнесі працює? в малому чи в великому? Він все одно заплатить
якщо фірма платник ПДВ з ним створеного 20+22+18+5 ,
якщо фірма не платник то 22+18+5
Тобто ОПОДАТКУВАННЯ праці в рази перевищує оподаткування що великого бізнесу що малого , що прибутку з капіталу....
А це НЕ ПРАВИЛЬНО
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 29306
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 3072 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36714
|39448169
|
Вів 23 чер, 2026 12:05
rjkz
|
|2232
|13911472
|
|
|7978
|24061260
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|