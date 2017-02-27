Додано: Сер 24 чер, 2026 19:57

budivelnik написав: sergey_sryvkin написав: Але ті, хто платять 18%, не обмежені в обороті.

Тому й логіка - для маленького бізнесу податки нижче, для великого - вище. Але ті, хто платять 18%, не обмежені в обороті.Тому й логіка - для маленького бізнесу податки нижче, для великого - вище. Яка різниця працівнику на зарплаті в якому він бізнесі працює? в малому чи в великому? Він все одно заплатить

якщо фірма платник ПДВ з ним створеного 20+22+18+5 ,

якщо фірма не платник то 22+18+5



Тобто ОПОДАТКУВАННЯ праці в рази перевищує оподаткування що великого бізнесу що малого , що прибутку з капіталу....

А це НЕ ПРАВИЛЬНО Яка різниця працівнику на зарплаті в якому він бізнесі працює? в малому чи в великому? Він все одно заплатитьякщо фірма платник ПДВ з ним створеного 20+22+18+5 ,якщо фірма не платник то 22+18+5Тобто ОПОДАТКУВАННЯ праці в рази перевищує оподаткування що великого бізнесу що малого , що прибутку з капіталу....А це НЕ ПРАВИЛЬНО

Працівнику може й ніякої. Але якщо він хоче платити як бізнес, то хай стане бізнесом і платить... це ж і є воля і справедливість ?По факту оподаткування ЗП та бізнес доходів відрізняється принципово, а не просто розміром відсотку.І мета в них зовсім різна - з найманого працівника - зібрати якнайбільше, бо його стимулювати заробляти більше нема сенсу, він отримує стільки скільки йому бізнес платить. Тому щоб більше отримати податків, треба більше знімати.А бізнес є сенс мотивувати на більш ефективну роботу, бо це тягне зростання економіки, бази оподаткування, тих же зарплат працівників і т. д.Наприклад, якщо підвищити військовий збір на 5%, то всі будуть платити й надалі.А якщо додати бізнесу 5% з обороту, то багато може й закритися.Щодо прибутку з капіталу не дуже зрозуміло.Якщо в 90х можна було купити умовну хату за $5000, а зараз вона коштує $50000 то чи треба вважати $45k прибутком на капітал? І оподаткувати по повній програмі? А ще й кожен рік, щоб не розслаблялися ?