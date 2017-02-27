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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12145121461214712148
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 20:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кредо на ніч забув розтягнути спред по евро за грн і по кросу євро за дол. Цікаво, за ніч його накажуть?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 22:16

  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:Знову повертаємось до риторичного питання
Чи розуміє 5-8 млн шлангів що вони крадуть пенсію в своїх батьків....

Чому, власне, риторичного?..
Якщо "шланг" тримає в руках гроші, і має вибір - віддати їх ВЛАСНИМ БАТЬКАМ готівкою, чи сплатити невідомо кому в ПФУ, як саме має вчинити цей умовний "шланг"?..
Якщо його батьки при цьому відмовились від виплат Пенсійного куди складають гроші діти інших батьків..
Тоді риторично
чим батьки шлангів кращі від батьків дітей що наповнюють пенсійний?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 22:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Якщо в 90х можна було купити умовну хату за $5000, а зараз вона коштує $50000 то чи треба вважати $45k прибутком на капітал? І оподаткувати по повній
В моєму випадку-податкова так і рахує..
Я продав однокімнатну в 1997 грубо за 5000 вклав їх в бізнес і купив однокімнатну в 2026 грубо за 50000..
Щоб отримати офіційно цих 45 000 різниці-я сплатив близько 30000 податків.
Тому зубоскалити можна, вивертати з ніг на голову-можна...
От тільки питання.
В світі
а - хто платить найменше податків?
той хто менше заробляє чи той хто більше заробляє
б - чому в україні зарплата( а це дохід найменшзабезпечених) оподатковується НАЙБІЛЬШЕ з усіх інших видів доходу?

Тобто чому ми стоїмо на голові... і деякі шибко грамотні, ще й насміхаються над людьми які їхню грамотність забезпечили СВОЄЮ працею.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 00:56

  moveton написав:Или, если короче: "Землекоп обязан копать землю". Это просто определение налогового агента. Где тут написано, что есть юрик купил что-то у физика, то обязан выступать для него налоговым агентом?

Перечитайте текст ще раз.
Ви якось по особливому його читаєте, начебто є юрики/фопи які зобов'язані, а є такі, що не зобов'язані бути податковими агентами.
Насправді за визначенням зобов'язані усі, тільки не весь час за всіх фіз осіб на світі, а під час певних транзакцій, себто закупівлі товарів/послуг/виплати якихось доходів, тощо.

Якщо вам треба якийсь текст - ось вам якийсь текст, https://taxer.ua/uk/kb/fop-podatkovyi-ahent

Далі гугліть самі, ті, хто працює, це просто знають із практики, проконсультуйтесь в свого бухгалтера.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 00:58

  budivelnik написав:
  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:Знову повертаємось до риторичного питання
Чи розуміє 5-8 млн шлангів що вони крадуть пенсію в своїх батьків....

Чому, власне, риторичного?..
Якщо "шланг" тримає в руках гроші, і має вибір - віддати їх ВЛАСНИМ БАТЬКАМ готівкою, чи сплатити невідомо кому в ПФУ, як саме має вчинити цей умовний "шланг"?..
Якщо його батьки при цьому відмовились від виплат Пенсійного куди складають гроші діти інших батьків..
Тоді риторично
чим батьки шлангів кращі від батьків дітей що наповнюють пенсійний?

Батькі шлангів є кращими для шлангів. Чим - родинними зв'язками.
Тому, вочевидь, шланг заплатить власним батькам - скільки зможе по максимуму, а чужим батькам - скільки змусять, чи скільки не шкода. І це нормально.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 01:04

  budivelnik написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо в 90х можна було купити умовну хату за $5000, а зараз вона коштує $50000 то чи треба вважати $45k прибутком на капітал? І оподаткувати по повній
В моєму випадку-податкова так і рахує..

Це сумно.
  budivelnik написав:От тільки питання.
В світі
а - хто платить найменше податків?
той хто менше заробляє чи той хто більше заробляє

У відсотках чи абсолютних величинах?..
у грошах на душу - ті хто більше, у відсотках - не знаю.
  budivelnik написав:б - чому в україні зарплата( а це дохід найменшзабезпечених) оподатковується НАЙБІЛЬШЕ з усіх інших видів доходу?

У відсотках? Мабуть тому, що платників найбільше, і ефект від оподаткування найбільший. І я не погоджуюсь, що люди, що отримують зарплату - найменш забезпечені. Смілянського вам у приклад :) Це просто майже усі люди.

  budivelnik написав:Тобто чому ми стоїмо на голові... і деякі шибко грамотні, ще й насміхаються над людьми які їхню грамотність забезпечили СВОЄЮ працею.

Це ви про кого? Я ні з кого не сміюся.
І чому, власне, на голові?
Що таке податки? Для чого вони збираються?.. Якщо для надання державою послуг населенню, а послуги надаються усім однаково, то чому бідні мають платити за ті самі послуги менше, ніж багаті?
Давайте зробимо в магазинах різні ціни для бідних і багатих, різні тарифи на комуналку, що далі?.. Ідея ж у тому, що стати багатим краще, ніж бути бідним.
А інакше совок та комунізм.

По факту бідні отримують набагато більше від держави, ніж багаті. Бідним потрібне соціальне житло, інфраструктура, громадський транспорт, медичне страхування, державна освіта і т.п.
А багатий живе у власному збудованому будинку, їздить на власному авто, дорогою, яку, можливо, сам збудував від свого маєтку до свого заводу :) Користується комерційною медициною та приватними школами, і т.п.
sergey_sryvkin
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