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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Кредо на ніч забув розтягнути спред по евро за грн і по кросу євро за дол. Цікаво, за ніч його накажуть?
Додано: Сер 24 чер, 2026 22:16
Якщо його батьки при цьому відмовились від виплат Пенсійного куди складають гроші діти інших батьків..
Тоді риторично
чим батьки шлангів кращі від батьків дітей що наповнюють пенсійний?
Додано: Сер 24 чер, 2026 22:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В моєму випадку-податкова так і рахує..
Я продав однокімнатну в 1997 грубо за 5000 вклав їх в бізнес і купив однокімнатну в 2026 грубо за 50000..
Щоб отримати офіційно цих 45 000 різниці-я сплатив близько 30000 податків.
Тому зубоскалити можна, вивертати з ніг на голову-можна...
От тільки питання.
В світі
а - хто платить найменше податків?
той хто менше заробляє чи той хто більше заробляє
б - чому в україні зарплата( а це дохід найменшзабезпечених) оподатковується НАЙБІЛЬШЕ з усіх інших видів доходу?
Тобто чому ми стоїмо на голові... і деякі шибко грамотні, ще й насміхаються над людьми які їхню грамотність забезпечили СВОЄЮ працею.
Додано: Чет 25 чер, 2026 00:56
Перечитайте текст ще раз.
Ви якось по особливому його читаєте, начебто є юрики/фопи які зобов'язані, а є такі, що не зобов'язані бути податковими агентами.
Насправді за визначенням зобов'язані усі, тільки не весь час за всіх фіз осіб на світі, а під час певних транзакцій, себто закупівлі товарів/послуг/виплати якихось доходів, тощо.
Якщо вам треба якийсь текст - ось вам якийсь текст,
Далі гугліть самі, ті, хто працює, це просто знають із практики, проконсультуйтесь в свого бухгалтера.
Додано: Чет 25 чер, 2026 00:58
Батькі шлангів є кращими для шлангів. Чим - родинними зв'язками.
Тому, вочевидь, шланг заплатить власним батькам - скільки зможе по максимуму, а чужим батькам - скільки змусять, чи скільки не шкода. І це нормально.
Додано: Чет 25 чер, 2026 01:04
Це сумно.
У відсотках чи абсолютних величинах?..
у грошах на душу - ті хто більше, у відсотках - не знаю.
У відсотках? Мабуть тому, що платників найбільше, і ефект від оподаткування найбільший. І я не погоджуюсь, що люди, що отримують зарплату - найменш забезпечені. Смілянського вам у приклад Це просто майже усі люди.
Це ви про кого? Я ні з кого не сміюся.
І чому, власне, на голові?
Що таке податки? Для чого вони збираються?.. Якщо для надання державою послуг населенню, а послуги надаються усім однаково, то чому бідні мають платити за ті самі послуги менше, ніж багаті?
Давайте зробимо в магазинах різні ціни для бідних і багатих, різні тарифи на комуналку, що далі?.. Ідея ж у тому, що стати багатим краще, ніж бути бідним.
А інакше совок та комунізм.
По факту бідні отримують набагато більше від держави, ніж багаті. Бідним потрібне соціальне житло, інфраструктура, громадський транспорт, медичне страхування, державна освіта і т.п.
А багатий живе у власному збудованому будинку, їздить на власному авто, дорогою, яку, можливо, сам збудував від свого маєтку до свого заводу Користується комерційною медициною та приватними школами, і т.п.
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