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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12146121471214812149
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 10:27

  Hotab написав:anduzenko
Ногою в штангу, андрузенко. . Добові за відрядження не входять в ОК-7 і не є сумою, яку я можу банку показати як свій законний дохід.


Всё-таки я сомневаюсь, что можно скирдовать выше официальных доходов и при этом никак не уклоняться от налогообложения.
С учётом наличия (по легенде) маленького ребёнка.
Ведь не будет же уважающая себя айтишница спонсировать заграничную недвижимость мужа?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 10:37

За шість місяців 2025 року українці витратили за кордоном $5,6 млрд, це трохи менше, ніж за перше півріччя 2024-го – $6,4 млрд.

Лідирує за витратами українців Польща, за три місяці 2025 року українці там витратили $304 млн, а за весь 2024 рік – $1,36 млрд (з них $221 млн приходиться на отримання готівки, а $1,14 млрд – на оплату у торговельних точках).

На другому місці у 2025 році опинилася Німеччина – $159 млн. За весь 2024 рік витрати українців там становили $699 млн (із них $183 млн – це отримання готівки, а $516 млн – оплата товарів та послуг).

Цьогорічну трійку лідерів замикає Іспанія, де українці витратили $124 млн.

https://finance.liga.net/ua/infographic ... a-kordonom
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