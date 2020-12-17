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Київрада схвалила бюджет
Кличко: на що спрямують кошти

Київрада схвалила бюджет Кличко: на що спрямують кошти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:27

Київрада схвалила бюджет Кличко: на що спрямують кошти

Пропонуємо до обговорення:
Київрада схвалила ініційований мером Віталієм Кличком бюджет столиці на 2021.

Дивися повний текст Київрада схвалила бюджет Кличко: на що спрямують кошти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:24

Интересно. А сколько напилили по карманам на киевской елке?
p_a_l
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