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Київрада схвалила бюджет Кличко: на що спрямують кошти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Київрада схвалила ініційований мером Віталієм Кличком бюджет столиці на 2021.
Дивися повний текст Київрада схвалила бюджет Кличко: на що спрямують кошти
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:24
Интересно. А сколько напилили по карманам на киевской елке?
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