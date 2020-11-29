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Subaru анонсував свій
перший електрокар

Subaru анонсував свій перший електрокар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:52

Subaru анонсував свій перший електрокар

Пропонуємо до обговорення:
Автомобілебудівний бренд Subaru оголосив про випуск свого першого повністю електричного автомобіля.

Дивися повний текст Subaru анонсував свій перший електрокар.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:52

Илон Маск покинул чат. А если серьезно, то производителям электромобилей стоит задуматься, достойный конкурент на подходе. Субару всегда были одними из лучших в том классе, машины которого они производили. Так что электросубару сто процентов не станет исключением и потеснит если не всех, то многих.
wr4870
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