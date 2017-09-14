Британія вперше передасть Україні високоточні бомби з лазерним наведенням Paveway IV – ЗМІ
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Додано: Сер 24 кві, 2024 16:03
Братський народ
Британія вперше передасть Україні високоточні бомби з лазерним наведенням Paveway IV – ЗМІ
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:05
Прекратите использовать словосочетание братский народ. Это взаимовыгодное сотрудничество. Оно и есть основой долгих отношений без срача кто главный брат.
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:10
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:11
Ставлю ИМХО. Гражданский иск в уголовном производстве это о возмещениии материального и морального ущерба, нанесенных преступником потерпевшему. Так что скорее всего действия развивались следующим образом. Подача заявления о совершенном преступлении. Досудебное расследование. По его окончании материалы уголовного производства попали в суд. Сомневаюсь, что в суде первой инстанции было единоличное рассмотрение. Скорее всего состав из трех судей.
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:17
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:17
Держава надавала допомогу 2500 грн. на дитину, але вона не утримувала дітей, так як діти в сім"ї, яка їх утримує (в тому числі із невеликою допомогою від держави) і є довідка що проживають разом сім"єю.
Ви розберіться, що є допомога, а що є утримування.
Якщо будівельник дає якому бомжу буханку хліба в день (а якщо 2500 грн.), він що його утримує?
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:18
У нас презумція невинуватості.
Тому
Якщо присутні два аргументи
а - батьківство вписане в Свідоцтво про народження, або є рішення СУДУ про опіку/усиновлення
б - наявність шлюбу з мамою дитини
в - троє і більше дітей молодших 18 років
То ТЦК в СУД не подає і самостійно приймає рішення про відсрочку
Якщо ж якогось з папірців не вистарчає , або крім вищеперечислених існують інших два
а - рішення СУДУ про сплату аліментів
або
б - довідка від ДЕРЖАВИ ( соцстрах) про сплату допомоги ДИТИНІ в звязку з ВІДСУТНІСТЮ батька
Тоді рішення буде приймати СУД , по поданню ТЦК
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:26
Держава взагалі НІКОГО не ЗОБОВЯЗАНА УТРИМУВАТИ
Держава змушена забирати з багатиш , щод допомогти бідним.
Для дітей в який батька немає -Держава ЗАМІНЯЄ батька виплачуючи 2500.Все.
Багато це чи мало - просто порівняйте з розміром СПЛАЧЕНИХ вами податків...і виявиться що треба 5 таких як ви , щоб утримати ОДНУ дитину в якої батько заховався.
ПС
Чого пять - бо частина СПАЛАЧЕНИХ у вигляді податків коштів-споживається самим тим хто платить ще ДО СПЛАТИ ним цих податків.
У тих хто платить в середньому менше 5000 грн/місяць - рівень дотацій (скритих) від Держави -перевищує їх розмір сплати.
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