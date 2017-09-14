А хто владу обирав? Хто за популістів голосував? Хіба не пересічні?
А хто вибрав дона Корлеоне головою мафії? Пересічні італійці?
Вот что интересно. Гитлера немцы любили. Он реально поднял уровень жизни пересичного бюргера,внушил ему мысли о превосходстве расы и всемирной гегемонии. Закончилось это печально,конечно,но хоть предварительные ласки были. Может по этому он дошел до москвы? Я не говорю уже за сумасшедшее развитие производства вооружений. Происходящее же трудно назвать иным термином, как "клоун у пидарасов",впрочем есть еще вариант "пидарас у клоунов". На всякий случай отмечу-слово "пидарас" есть жаргонным вариантом медицинского термина "педераст", обозначающего мужчину, испытывающего порочную страсть к несовершеннолетним юношам. То есть по сути-гей-педофил. И матерным выражением не является. "За «Коротким словником жаргонної лексики» Лесі Ставицької лексема «підарас» означає «нікчемну людину, дії і вчинки якої викликають роздратування», тобто це слово суттєво втратило своє первинне значення «гомосексуал»" В устоявшемся разговорном диалекте этот термин обозначает плохого человека с точки зрения использующего термин.
Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове. Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками. А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.
А з чого ви вирішили що цілі війни 91р - в інтересах фокусгрупи економічного бронювання ? Можливо їх бізнес найбільш потерпає від війни, і вони згодні на будь-яке РПВ ? І навпаки, для багатьох незаможників - продовженння війни то є варіант соціального ліфту, чи взагалі в них через брак знаннь відсутнє критичне мислення і вони вірять в "перемогу" з репараціями\контрибуціями? А для справжніх багатіїв та їз обслуги вищого гатунку і зараз багато лазівок(без жодного зиску для держави!!!) - багатодітність, опіка посторонніх, спецдозволи, бронь по грантоїдству і т.і
Или вы не поняли меня, или я не понимаю вас. Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання". Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные. Какой вариант "соціального ліфту" может появиться у незаможників благодаря войне, не представляю. Разве что большая зарплата на время нахождения в армии. Насчёт "критичного мислення" и веры - возможно. Но судя по тому, что в армию, мягко говоря, толп желающих не наблюдается, то это ни о чём. Но непонятно, какое отношение всё это имеет к экономическому бронированию. Незаможникам оно не светит. У богатых, согласен, возможности есть и сейчас. Но вы правильно написали: "без жодного зиску для держави!!!" Так и я об этом написал: "державі конче потрібні гроші". Ради этого и вводят экономическое бронирование.
Вот что интересно. Гитлера немцы любили. Он реально поднял уровень жизни пересичного бюргера,внушил ему мысли о превосходстве расы и всемирной гегемонии.
Який стосунок це має до української влади? Вона не веде завойовницьку війну. А лише намагається організувати оборону (захист) своєї держави. Країна потерпає від агресії, а не захоплює ресурси інших держав, як вона може «поднять уровень жизни пересичного»?
ЛАД написав:Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання". Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные.
вы написали "війна бідних за інтереси багатих " так в чем мой интерес, как потенциального пользователя эконом.бронирования ? думаете интересно затягивание войны как предполагает текущий курс и отстегивать шткуку баксов ежемесячно дополнительно при закрытых границах ? 55% за 91 это всё "богатые"?
Насчёт "критичного мислення" и веры - возможно. Но судя по тому, что в армию, мягко говоря, толп желающих не наблюдается, то это ни о чём.
это не "это ни о чём", а о вас , хбб-абырвалге и прочем безответственном партактиве. которые голосовали(и не только голосовали) за все действовавшие власти, а потом когда пришла очередь корректировать последствия своих решений, начинает съезжать в левую демагогию в пользу бедных, сирых и убогих. "богатые" за них и наполнять бюджет должны и воевать еще
detroytred написав:До речі, грейдова система оплати праці – це одна з вимог Європейського Союзу якось навести порядок в цих заробітних платах і, крім всього іншого, прибрати, елементи непотизму, коли працівники, які подобаються керівництву, отримують у рази вищі зарплати за рахунок премій. Зараз 70% - це фіксований оклад, а 30% - премія» - зазначила вона. https://sud.ua/uk/news/publication/3121 ... na-pidlasa
я вам скажу что при грейдах тоже получает больше тот кто нравится начальству. в грейде есть вилка. и она достаточно существенна. тот кто не нравится - получает минимум грейда. любимчик - максимум. вроде и грейд один а зп разные. в 1,5 раза зп могут отличаться.
Двом адвокатам повідомлено про підозру: вони допомагали чоловікам за 10-12 тис. доларів США влаштовуватися на роботу на державних підприємствах для отримання бронювання
Крім того, завдяки зв’язкам серед посадовців ТЦК та ВЛК, підозрювані сприяли безперешкодному військовому обліку, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки після проходження військово-лікарської комісії.
Че-то не понял где тут нарушение закона? Они ж делали работу эйчара. Вспомнилось как с пяток лет назад читал что украинская коррупция отличается от мировой тем что в мире обычно башляют чтоб тебе сделали что-то незаконное, а в Украине - за то чтоб все сделали по закону. Я тогда это критиковал потому что сам не сталкивался, а в этой ситуации ну чисто ж такой случай - платили деньги за трудоустройство и законную бронь
ЛАД написав:Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання". Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные.
вы написали "війна бідних за інтереси багатих " так в чем мой интерес, как потенциального пользователя эконом.бронирования ? думаете интересно затягивание войны как предполагает текущий курс и отстегивать шткуку баксов ежемесячно дополнительно при закрытых границах ? 55% за 91 это всё "богатые"?
Теперь понятно. Но всё же у богатых больший интерес в победе (по крайней мере, в не поражении), чем у бедных. А главное, в интересах любого человека - остаться живым. Если нет выбора (а у отдельного человека такого выбора нет) продолжать войну или закончить, то остаётся выбор - попасть на фронт или нет. При эконом. бронировании такой выбор появляется у богатых. И они его сделают понятно как (в подавляющем большинстве случае; те, которые хотят воевать с врагом, уже давно на фронте). И вы перевели тему. Бедные в случае поражения особых материальных потерь не несут (или вообще ничего не теряют). У богатых есть что терять. В интересах богатых, как минимум, не потерять нажитое.
Насчёт "критичного мислення" и веры - возможно. Но судя по тому, что в армию, мягко говоря, толп желающих не наблюдается, то это ни о чём.
это не "это ни о чём", а о вас , хбб-абырвалге и прочем безответственном партактиве. которые голосовали(и не только голосовали) за все действовавшие власти, а потом когда пришла очередь корректировать последствия своих решений, начинает съезжать в левую демагогию в пользу бедных, сирых и убогих. "богатые" за них и наполнять бюджет должны и воевать еще
1. Голосовали за то, что предлагалось на выбор. Обычно за лучшее из худшего. При этом, надеюсь, вы не скажете, что "богатых" кто-то лишал права голоса и они голосовали как-то сильно иначе, чем бедные. 2. В любом случае при тех выборах, которые были сделаны, кто-то пользовался этими результатами и богател. И бюджет всегда наполняют богатые, а не "бедные, сирые и убогие", за счёт которых они разбогатели. А доказывать , что "не за счёт" бессмысленно. Богатство общества ограничено и для того, чтобы кто-то стал богатым, кто-то должен стать бедным. Так что насчёт "безответственного партактива" вы явно напрасно. Интересно, за кого вы предложите голосовать в 2025, если выборы действительно будут. Но, вообще-то, вы опять перевели разговор на другую тему.
Вы можете прямо сказать, в чьих интересах эконом. бронирование? Кроме понятного интереса государства. На уровне отдельного человека. Не переводя тему.
И второе. Можете привести пример эконом. бронирования в какой-нибудь стране? Просто интересно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 жов, 2024 02:55, всього редагувалось 1 раз.
Вот что интересно. Гитлера немцы любили. Он реально поднял уровень жизни пересичного бюргера,внушил ему мысли о превосходстве расы и всемирной гегемонии.
Який стосунок це має до української влади? Вона не веде завойовницьку війну. А лише намагається організувати оборону (захист) своєї держави. Країна потерпає від агресії, а не захоплює ресурси інших держав, як вона може «поднять уровень жизни пересичного»?
Всё это точно так же относится и к Украине. Кроме разве что, возможно, западной части, присоединенной к Союзу в 1939. И то сомнительно.
Таким чином
Такие слова предполагают, что остальное - логический вывод из предыдущего. Но у вас никакой связи между предыдущим и последующим просто нет.
Той хто під час війни каже що а - російська культура не винувата б - російська мова не винувата в - у війні винуваті Президенти України г - російську релігію не можна чіпати Є прямим агентом впливу педерації.... Тому таких треба банити до кінця війни , а не захищати їх ХИБНІ переконання.
Это аксиома, "богодухновенные слова" или ваше личное мнение?
Двом адвокатам повідомлено про підозру: вони допомагали чоловікам за 10-12 тис. доларів США влаштовуватися на роботу на державних підприємствах для отримання бронювання
Крім того, завдяки зв’язкам серед посадовців ТЦК та ВЛК, підозрювані сприяли безперешкодному військовому обліку, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки після проходження військово-лікарської комісії.
Че-то не понял где тут нарушение закона? Они ж делали работу эйчара. Вспомнилось как с пяток лет назад читал что украинская коррупция отличается от мировой тем что в мире обычно башляют чтоб тебе сделали что-то незаконное, а в Украине - за то чтоб все сделали по закону. Я тогда это критиковал потому что сам не сталкивался, а в этой ситуации ну чисто ж такой случай - платили деньги за трудоустройство и законную бронь
Вопрос в методах, скорее всего, "не совсем" законных.