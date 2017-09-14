Додано: Суб 05 жов, 2024 01:51

fox767676 написав: ЛАД написав: Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання".

Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные. Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання".Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные.

вы написали "війна бідних за інтереси багатих "

так в чем мой интерес, как потенциального пользователя эконом.бронирования ? думаете интересно затягивание войны как предполагает текущий курс и отстегивать шткуку баксов ежемесячно дополнительно при закрытых границах ?

55% за 91 это всё "богатые"? вы написали "війна бідних за інтереси багатих "так в чем мой интерес, как потенциального пользователя эконом.бронирования ? думаете интересно затягивание войны как предполагает текущий курс и отстегивать шткуку баксов ежемесячно дополнительно при закрытых границах ?55% за 91 это всё "богатые"?

Насчёт "критичного мислення" и веры - возможно. Но судя по тому, что в армию, мягко говоря, толп желающих не наблюдается, то это ни о чём.

это не "это ни о чём", а о вас , хбб-абырвалге и прочем безответственном партактиве. которые голосовали(и не только голосовали) за все действовавшие власти, а потом когда пришла очередь корректировать последствия своих решений, начинает съезжать в левую демагогию в пользу бедных, сирых и убогих. "богатые" за них и наполнять бюджет должны и воевать еще это не "это ни о чём", а о вас , хбб-абырвалге и прочем безответственном партактиве. которые голосовали(и не только голосовали) за все действовавшие власти, а потом когда пришла очередь корректировать последствия своих решений, начинает съезжать в левую демагогию в пользу бедных, сирых и убогих. "богатые" за них и наполнять бюджет должны и воевать еще

Теперь понятно.Но всё же у богатых больший интерес в победе (по крайней мере, в не поражении), чем у бедных.А главное, в интересах любого человека - остаться живым. Если нет выбора (а у отдельного человека такого выбора нет) продолжать войну или закончить, то остаётся выбор - попасть на фронт или нет. При эконом. бронировании такой выбор появляется у богатых. И они его сделают понятно как (в подавляющем большинстве случае; те, которые хотят воевать с врагом, уже давно на фронте).И вы перевели тему.Бедные в случае поражения особых материальных потерь не несут (или вообще ничего не теряют). У богатых есть что терять. В интересах богатых, как минимум, не потерять нажитое.1. Голосовали за то, что предлагалось на выбор. Обычно за лучшее из худшего. При этом, надеюсь, вы не скажете, что "богатых" кто-то лишал права голоса и они голосовали как-то сильно иначе, чем бедные.2. В любом случае при тех выборах, которые были сделаны, кто-то пользовался этими результатами и богател. И бюджетнаполняют богатые, а не "бедные, сирые и убогие", за счёт которых они разбогатели.А доказывать , что "не за счёт" бессмысленно. Богатство общества ограничено и для того, чтобы кто-то стал богатым, кто-то должен стать бедным.Так что насчёт "безответственного партактива" вы явно напрасно. Интересно, за кого вы предложите голосовать в 2025, если выборы действительно будут.Но, вообще-то, вы опять перевели разговор на другую тему.Вы можете прямо сказать, в чьих интересах эконом. бронирование? Кроме понятного интереса государства. На уровне отдельного человека.Не переводя тему.И второе. Можете привести пример эконом. бронирования в какой-нибудь стране?Просто интересно.