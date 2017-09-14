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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14447144481444914450>
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:08

  Banderlog написав: все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса.
І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.

думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.

Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...

очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати... 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:10

  unicdima написав:
  Banderlog написав:Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )

Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))

може й не знає. але тоді всі ці поради космічного масштабу... :D "в печку" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:25

вечірній дозор

вийшла на діжур вечірня зміна турбопотужних незламників
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:........
Сомневаюсь, что получится.
Гаечный ключ слабоват.

А я не сумніваюсь.
Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.

То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. :)
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.
Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:53

  Banderlog написав:.........
Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )
Якщо кидаєш мені інформацію то в текстовій формі, мені відео дивитись неудобно.
Да нечего там смотреть.
Дешево и неумно.
Надёргать цитаты и выставить врагом и дебилом можно любого на форуме. Было бы желание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 21:16

  Сибарит написав:
  Schmit написав:Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.

С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты.
Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели.
Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально.
Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого.
Получается просто политическая возня.

И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.
Не собирался слушать, видео Schmit"а достаточно однотипны.
Но прочитал ваш отзыв, стало интересно. Послушал с 10-й по 20-ю мин.
Отвращение - слабо сказано.
И да, на месте Юрочки я не стал бы хвастаться работой главным конструктором завода в 1991-1994. Те, кто тогда работали на заводах, хорошо знают, кого и как тогда назначали. И как работали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ще один звичайний руський лікар
“Схеми” ідентифікували лікаря, який в колонії у Мордовії катував українських військовополонених
“Мене зупиняє, бачу, в білому халаті стоїть. Думаю, ну, лікар, щось зараз скаже. А я їм говорив, що в мене були підозри на туберкульоз, думав, може десь мене окремо будуть лікувати. А він мені: “Що треба кричати?”. Я ж не знаю, ми тільки перший раз там – і шокером мене, раз. Я мовчу. Знову до мене з шокером. Потом каже: “Кричи давай – і матом на мене – п***р”. Вибачаюся. А що ж, кажу, кричати треба? “Слава російській медицине”. І знову шокером. Я дивлюсь, ніби в халаті, ніби лікар, а такий жорстокий”.

Сорокін, йдеться у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму та георгіївські стрічки. Після окупації відвідував Крим. Сьогодні у його соцмережах – обкладинки з Z-символікою та підтримка російської армії.

Журналісти зв’язались з Сорокіним. На запитання про знущання над українськими полоненими, він коротко відповів: “Такого бути не може. Я там не працюю”.

й таких там 76% - з ким домовлятися???

але вже починає клеїти дурника - "це не я, мене там не було". гадаю, якщо потрапить в полон, "Слава Україні" почне кричати першим - але йому це не допоможе
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:економічна школа будівельника
Цікаво а чим твоя економічна школа тобі допомогла?
Провести пару років в лайні мастурбуючи на журнальну картинку філіпінки і рахуючи що кожен раз зекономив ??? доларів які не заплатив за мастурбацію?
І з цього вивести що якщо після такого економічного часупроводження в тебе НУЛЬ...
То ти дико зекономив, бо реальне знайомство з прибиральницею бабою Машею з вокзалу- тебе б вже змусило підвал продати...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 23:08

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:С отвращением...

Отвращение - слабо сказано.

Що ж, тоді я розумію, чому в країні така срака. Все заслужено і закономірно.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 01:38

  detroytred написав:залишиться лише правильно використовувати постійні невеличкі поповнення, тримаючи суттєво більший костяк в недоторканності.
Конвеєр... Налагодити.

Всі лісапеди давно винайдені.


Ну. Все уже было. 2000 лет назад было такое государство Спарта где слабых детей кидали со скалы а сильных с детства забирали в лагеря. Кто только захочет жить в таком?

Причины упадка Спарты
Учёные выделяют ряд причин, по которым некогда самая могущественная в Греции Спарта утратила свою гегемонию в IV в. до н. э. В первую очередь, это было связано с самим образом жизни полиса. Так как его главным «промыслом» было военное дело, государству приходилось постоянно участвовать в подготовке к войне или непосредственно в военных действиях, что истощало его ресурсы, в том числе и человеческие. При этом, всё производство полиса было нацелено именно на войну и внутреннее потребление. Вследствие ликвидации драгоценных монет, долгое время жители Спарты не были заинтересованы в развитии производства, так как не участвовали в торговле. Важным фактором, обусловившим в итоге пагубное влияние на полис его же порядков, была и изоляция от внешнего мира, которой старались достичь последователи Ликурга. Это привело к сохранению древних устоев, что сдерживало развитие полиса, отсталости невоенного сектора производства, а также неготовности спартанцев к контакту с внешним миром.

Совокупность приведённых факторов привела к тому, что достижение полной гегемонии на территории Эллады в результате победы в Пелопоннесской войне стало для Спарты поворотным моментом, после которого началось постепенное разложение полиса. Во-первых, в ходе многочисленных походов спартанцы увидели жизнь других полисов, в которых граждане находились в гораздо менее суровых условиях. Во-вторых, успешные походы неизбежно влекли за собой накопление богатства внутри Спарты. В силу её особенностей, это также стало губительным фактором. Терпевшие лишения спартанцы теперь проявляли особое стремление к обогащению, процветала преступность и коррупция. Вследствие обогащения полиса в него вернулось и стремление к роскоши. Понимая, что они могут обеспечить себе лучшую жизнь, спартанцы уже не могли держать суровую дисциплину. А Спарта достигла могущества именно за счёт строгого военного распорядка жизни.

Кроме того, постоянные военные походы привели к масштабному сокращению числа полноценных граждан, которых в определённый момент не насчитывалось даже 1000 человек. Однако именно они были в Спарте полноправными землевладельцами. Это значит, что с таким сокращением их числа естественным образом сформировался некий слой олигархов, которые, при этом, были ненавидимы для всего остального, не полноправного спартанского общества. Для того, чтобы пополнить ряды гоплитов, приходилось производить в граждане илотов, которые теперь могли, например, организовать заговор против угнетавших их ранее граждан.

Таким образом, совокупность всех этих факторов привела к вырождению в Спарте как народа, так и правящего класса, а сам государственный строй стал полноценной олигархией, которая не могла эффективно поддерживать господство полиса, основанное на военной мощи[17].


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D0%B0
katso
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