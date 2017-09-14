Причины упадка Спарты

Учёные выделяют ряд причин, по которым некогда самая могущественная в Греции Спарта утратила свою гегемонию в IV в. до н. э. В первую очередь, это было связано с самим образом жизни полиса. Так как его главным «промыслом» было военное дело, государству приходилось постоянно участвовать в подготовке к войне или непосредственно в военных действиях, что истощало его ресурсы, в том числе и человеческие. При этом, всё производство полиса было нацелено именно на войну и внутреннее потребление. Вследствие ликвидации драгоценных монет, долгое время жители Спарты не были заинтересованы в развитии производства, так как не участвовали в торговле. Важным фактором, обусловившим в итоге пагубное влияние на полис его же порядков, была и изоляция от внешнего мира, которой старались достичь последователи Ликурга. Это привело к сохранению древних устоев, что сдерживало развитие полиса, отсталости невоенного сектора производства, а также неготовности спартанцев к контакту с внешним миром.



Совокупность приведённых факторов привела к тому, что достижение полной гегемонии на территории Эллады в результате победы в Пелопоннесской войне стало для Спарты поворотным моментом, после которого началось постепенное разложение полиса. Во-первых, в ходе многочисленных походов спартанцы увидели жизнь других полисов, в которых граждане находились в гораздо менее суровых условиях. Во-вторых, успешные походы неизбежно влекли за собой накопление богатства внутри Спарты. В силу её особенностей, это также стало губительным фактором. Терпевшие лишения спартанцы теперь проявляли особое стремление к обогащению, процветала преступность и коррупция. Вследствие обогащения полиса в него вернулось и стремление к роскоши. Понимая, что они могут обеспечить себе лучшую жизнь, спартанцы уже не могли держать суровую дисциплину. А Спарта достигла могущества именно за счёт строгого военного распорядка жизни.



Кроме того, постоянные военные походы привели к масштабному сокращению числа полноценных граждан, которых в определённый момент не насчитывалось даже 1000 человек. Однако именно они были в Спарте полноправными землевладельцами. Это значит, что с таким сокращением их числа естественным образом сформировался некий слой олигархов, которые, при этом, были ненавидимы для всего остального, не полноправного спартанского общества. Для того, чтобы пополнить ряды гоплитов, приходилось производить в граждане илотов, которые теперь могли, например, организовать заговор против угнетавших их ранее граждан.



Таким образом, совокупность всех этих факторов привела к вырождению в Спарте как народа, так и правящего класса, а сам государственный строй стал полноценной олигархией, которая не могла эффективно поддерживать господство полиса, основанное на военной мощи[17].