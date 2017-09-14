не мамонт но теж мутує, любителям історії крім другої світової радив б почитати про першу світову. і про жовтневу революцію, і про то як до влади прийшли гітлер і мусоліні. Тоді також думали що військові лохи.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:07
Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:51
"Я ж не лох"(с), тебе жінка в СЗЧ не пускає
Бо ти, стільки ніколи не отримував, як в ЗСУ
Ти пузиришься, як ти підешь в СЗЧ, але ... окрім гучних постів - ніяких дій
Вже ж було від тебе "на Пасху 2025 - стопудово в СЗЧ" )
Тому
1941-1946 роки, демобілізація.
Часу у тебе багато, вивчай історію )
PS. Ще, двадцятка(чи шістка) ти православна, Євангіліє почитай. Нарешті
Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:10
ти довбанувся з дуба? Вона не схотіла виїхати зі мною з дітьми. Все.
Пускати мене вона нікуди не може і грошей я їй даю тільки на харчі, ну іще платю за комунальні. Про те скільки я заробляю і скільки є, вона може лиш догадуватись.
Ще бракувало жінку до грошей допускати...) для особо одарьонних серед нєдоразвітих, я можу собі дозволити вже взагалі нічого не получати. З моїми витратами мені вистачить. При самих оптимістичних планах на дожитіє.
Сам вивчай історію. Як таким патріотам як ти після першої світової штиками кишки випускали може задумаєшся.
Воно вам в плюс не піде, те що я зараз передумав йти в сзч.
Я вам патріотам навоюю...)))
Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:13
Сьогодні провідне видання Financial Times опублікувало статт
Сьогодні провідне видання Financial Times опублікувало статтю ...
Один з європейських дипломатів заявив виданню: «Здається, на Банковій вважають, що Захід, особливо США, змістив фокус. Що верховенство права та належне врядування більше не мають такого значення».
Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:14
Интересно выглядит, когда человек с дивана в глубоком тылу рисует перспективы человеку на фронте, сколько лет ему ещё воевать.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:44
тут діло не в особистому. При всій повазі до Успіху я не він, не бачу смислу агітувати ні шамана з псом ні сина флер.
Я говорю про загальний дух на фронті. Даж мобілізовані полковники недовольні заявами черчіля.
Хоть вони вертіти армійським механізмом вміють...
я теж далеко не така жертва яким кітпес мене уявляє)
вчусь бистро, кадрові вже не вірізняють, що піджак.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 21:58
ЛАД, Banderlog давно не на фронте, он давно в глубоком тылу
ЛАД, это когда мой город стал в глубоком тылу ?
Напиши, я почитаю
Но ЧСХ, парторг и святоша слились в одно единое )
Как и было в СССР )
Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:36
Да я понимаю.
Но всё равно интересно.
Это тоже понятно. У нормального человека это получается достаточно быстро.
Это, кстати, к разговору об "удобных" на параллельной ветке.
Додано: Суб 19 лип, 2025 00:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 19 лип, 2025 00:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я ж казав
Головною ознакою совковості - є переконання що найшвидшим і найправильнішим варіантом швидкого досягнення мети - є примус...
Наш теоретик всмоктавши отруту совка - так і не отримав протиотруту у вигляді інструмент - мотивація..
І так і не навчився розуміти , що примус
а - потребує дуже великих витрат ресурсу
б- знищує людину як особистість...
Тому моє йому послання.
Якщо людину треба знищити (влаштувати голодомор) для того щоб Держава пройшла 5 років розвитку за 3... - то це совкова маячня.
Бо виграш(програш) для Держави в якої тривалість існування виражається сотнями років не йде ні в яке порівняння з життям людини яка повинна 100% свого життя мучитись щоб держава пришвидшилась на 0,1-1% часу свого існування.
От і виходить
Якщо люди живуть так як хочуть жити і тільки 5% САМОСТІЙНО і без примусу міняючи своє життя-міняють життя Держави- так повільно ,- то це для ЛЮДЕЙ в рази краще ніж ломати їх як це робили комуняки чи совки.
Тому моя теза про те що
КОЖЕН може покращити своє життя, але НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ його покращувати заради інших
і є головним принципом майбутнього співіснування громадян і Держави.
Держава для людей а не люди для Держави...
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