Укріплень і корупція то Сумська і Харківська області. Сво то Донбас і всі 4 роки діди по 2 штука тримають другу армію світу.
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:21
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:30
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:33
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:35
flyman
любарський провінційний кохфейний нєврастєнік
а це столична радянська інтелігенція (Київ-Москва(90х)-Лондон)
зараз таких вже не роблять
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:44
Якщо Гуляйполе залишиться за Україною, то це символічна перемога
і навпаки - страшна поразка
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:53
барабашов
А з інвалідністю що роблять?
Налий земелі своєму, трактористу широкого профілю, ходить пʼяний по всім гілкам, варнякає невпопад, підлікуй його по свійськи..
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:55
Ти використовуєш слово "всі", говорячи про (як ти висловився) - "тємщиків". А як щодо молоді яка зараз вчиться в ЄС, чи працюючих там електриків, зварювальників і т.д., особиливо тих хто там з родиною, сам ВПО чи має житло на прикордонні з рф. Чому ти думаєш що вони повернуться? Людині яка порішала, важко зрозуміти головну причину чому будуть старатись не повертатись:
влада показала що може в будь-який момент витерти ноги об громадянина - заборонити виїзд на 10 років, легалізувати банди викрадачів, відсортувати за віком/гендером, приректи на смерть жителів у напрямку удару (замість евакуації розказуючи про шашлики).
Я думаю що з тих хто залишиться в Україні більшість буде вимушено співіснувати з держ.владою тримаючи в кишені руку з висунутим середнім пальцем, на всякий випадок.
Де гарантії що в майбутньому не буде демографічних бусиків, чи аналога "панщини на відбудову", чи ще якогось подібного потужного рішення на прохання активістів
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:03
слабьій скот на убой
"слабьій скот на убой" як локалізація ідіоми: "кожному своє"
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:21
мовне питання дуже важливе, але потім про це поговоримо. якщо коротко - то Квебек - це приклад, як мала існувати Україна в складі срср - з власною мовою. але це фантастика, авторитарні режими так не працюють.
нагадайте мені, скільки років в Канаді та Швейцарії проходили політику примусового переходу на одну мову? жодного? а в Україні - кілька століть, на Західній менше - лише 50 років. тому має пройти певний період поновлення - а там подивимось. навіть в Ірландії докладають зусиль по відновленню мови. та й взагалі - ми ще не стала країна, в нас й так хтось до Раші хотів, хтось федерацію. подивиться на Боснію, що буває коли впровадять ці лебідь, рак та щуку.
принципове небажання вчити українську мову - це наслідки імперського мислення які зникнуть через покоління-два. для молоді знати дві мови - взагалі не проблема. там треба знати три-чотири
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:26
це мені розповідає з-за кордону ментопенс, який за хабар втік за кордон, й заодно обкрадає держави через пенсію, яку вимучує незрозумілими шляхами.
завжди є активний прошарок суспільства, який формує державу. й більшість - більше 50% - які йдуть, коди їм скажуть. це ті люди, які вміють думати не лише про себе, які розуміють що мають бути не лише права, але й обов'язки. зараз ми бачимо цей активний прошарок як волонтерів наприклад, й не лише.
