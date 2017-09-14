RSS
Нед 17 сер, 2025 10:21

  detroytred написав:Метаморфози.

То укріплень нема або неякісні.
То мега укріплена уся залишившаяся частина Донбасу.

Матриця..

Укріплень і корупція то Сумська і Харківська області. Сво то Донбас і всі 4 роки діди по 2 штука тримають другу армію світу.
Нед 17 сер, 2025 10:30

  fox767676 написав:підсолодимо пілюлю

брат близнюк Любарського із паралельного мультиваріантного Всесвіту
Нед 17 сер, 2025 10:33

  fler написав:
  Banderlog написав:Я вже громадянин єс :lol:

З якої країни пишете?

З гуляйпільської ))) паспорт румунський маю.
Нед 17 сер, 2025 10:35

flyman

любарський провінційний кохфейний нєврастєнік
а це столична радянська інтелігенція (Київ-Москва(90х)-Лондон)
зараз таких вже не роблять
Нед 17 сер, 2025 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якщо Гуляйполе залишиться за Україною, то це символічна перемога
і навпаки - страшна поразка


Нед 17 сер, 2025 10:53

Иногда бронь(как бумажка) рвётся, телефон с "резервами" бьётся(о бубен),


А з інвалідністю що роблять?

Налий земелі своєму, трактористу широкого профілю, ходить пʼяний по всім гілкам, варнякає невпопад, підлікуй його по свійськи..
Нед 17 сер, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:мені здається все простіше - ніхто в Європу не чкурне. от ху.нтер вже скільки там - й що? вони всі повернуться, бо там вони хто - різноробочі? а тут в кожного своя мутка.

Ти використовуєш слово "всі", говорячи про (як ти висловився) - "тємщиків". А як щодо молоді яка зараз вчиться в ЄС, чи працюючих там електриків, зварювальників і т.д., особиливо тих хто там з родиною, сам ВПО чи має житло на прикордонні з рф. Чому ти думаєш що вони повернуться? Людині яка порішала, важко зрозуміти головну причину чому будуть старатись не повертатись:
влада показала що може в будь-який момент витерти ноги об громадянина - заборонити виїзд на 10 років, легалізувати банди викрадачів, відсортувати за віком/гендером, приректи на смерть жителів у напрямку удару (замість евакуації розказуючи про шашлики).
Я думаю що з тих хто залишиться в Україні більшість буде вимушено співіснувати з держ.владою тримаючи в кишені руку з висунутим середнім пальцем, на всякий випадок.
Де гарантії що в майбутньому не буде демографічних бусиків, чи аналога "панщини на відбудову", чи ще якогось подібного потужного рішення на прохання активістів
Нед 17 сер, 2025 11:03

слабьій скот на убой

  Letusrock написав:
  Shaman написав:мені здається все простіше - ніхто в Європу не чкурне. от ху.нтер вже скільки там - й що? вони всі повернуться, бо там вони хто - різноробочі? а тут в кожного своя мутка.

Ти використовуєш слово "всі", говорячи про (як ти висловився) - "тємщиків". А як щодо молоді яка зараз вчиться в ЄС, чи працюючих там електриків, зварювальників і т.д., особиливо тих хто там з родиною, сам ВПО чи має житло на прикордонні з рф. Чому ти думаєш що вони повернуться? Людині яка порішала, важко зрозуміти головну причину чому будуть старатись не повертатись:
влада показала що може в будь-який момент витерти ноги об громадянина - заборонити виїзд на 10 років, легалізувати банди викрадачів, відсортувати за віком/гендером, приректи на смерть жителів у напрямку удару (замість евакуації розказуючи про шашлики).
Я думаю що з тих хто залишиться більшість буде вимушено співіснувати з держ.владою тримаючи в кишені руку з висунутим середнім пальцем, на всякий випадок
Де гарантії що в майбутньому не буде демографічних бусиків, чи якогось аналога "панщини на відбудову", чи ще якогось подібного потужного рішення на прохання активістів

"слабьій скот на убой" як локалізація ідіоми: "кожному своє"
Нед 17 сер, 2025 11:21

  katso написав:
  Shaman написав:ну й як же без цього
«Путін також попросив гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні, та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники», — сказано у статті.

от поясніть мені прихильники російської мови - чому її мають вивчати в Україні ті, хто не бажає?.. :shock:

Якось в Канаді дві офіційних мови, в Швейцарії чотири - але ніхто не примушує громадян знати їх усі, користуйся якою зручніше.

мовне питання дуже важливе, але потім про це поговоримо. якщо коротко - то Квебек - це приклад, як мала існувати Україна в складі срср - з власною мовою. але це фантастика, авторитарні режими так не працюють.

нагадайте мені, скільки років в Канаді та Швейцарії проходили політику примусового переходу на одну мову? жодного? а в Україні - кілька століть, на Західній менше - лише 50 років. тому має пройти певний період поновлення - а там подивимось. навіть в Ірландії докладають зусиль по відновленню мови. та й взагалі - ми ще не стала країна, в нас й так хтось до Раші хотів, хтось федерацію. подивиться на Боснію, що буває коли впровадять ці лебідь, рак та щуку.

принципове небажання вчити українську мову - це наслідки імперського мислення які зникнуть через покоління-два. для молоді знати дві мови - взагалі не проблема. там треба знати три-чотири 8)
Нед 17 сер, 2025 11:26

  UA написав:
  Shaman написав:є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших 8)

Я так розумію ти про себе...
Бронь понад усе...

це мені розповідає з-за кордону ментопенс, який за хабар втік за кордон, й заодно обкрадає держави через пенсію, яку вимучує незрозумілими шляхами. :lol:

завжди є активний прошарок суспільства, який формує державу. й більшість - більше 50% - які йдуть, коди їм скажуть. це ті люди, які вміють думати не лише про себе, які розуміють що мають бути не лише права, але й обов'язки. зараз ми бачимо цей активний прошарок як волонтерів наприклад, й не лише.
