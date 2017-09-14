RSS
  #<1 ... 14992149931499414995
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:58

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Тому
якщо Будівельник
в Країні з ВВП 4000 доларів на душу населення зміг накопичувати по 12000 доларів/рік
то в країні з 60000-70000 $ - він би точно зміг накопичувати по 12000/рік
Есть факты: Маск родился в ЮАР - а ЗАРАБОТАЛ лярды - в США.
Есть фантазии: "би точно зміг накопичувати" :lol:
А сказати то що хотів?
Я народився в Україні- зібрав як середній швед..але в Україні
Маск народився в США - зібрав більше ніж середній США в США...

То протиріччя в чому?

Ты _принципиально_ не читаешь сообщения, на которые отвечаешь? :lol:
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:00

unicdima
А 80 км за пару годин це мало?
І хто ж винен, що сили були занадто нерівні, коли про вторгнення попереджали чи не за рік до того?
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:08

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:ще раз перечитай що я написав:
З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді
може з другого разу дійде. :D

а я тобі ще раз відповів - прознози на 99% - це звичайне балабольство 8)

Ну нас розсудить тільки майбутнє. Я на 99% впевнений у своїй правоті.

Хоча не знаю що ти маєш на увазі під "гідною відповіддю". Може розстеляння перед агресором червоної доріжки - це для тебе гідна відповідь. Чи може стирання Бахмуту в нуль це гідна відповідь.
Напевно так, бо я під гідною відповіддю розумію звільнення усієї території України, тобто кордони 91. І це як мінімум. А ще бажана компенсація за смерті, руйнування і т.д.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:10

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Дик, розповідати та пишатися своїми власними особистими досягненнями можна лише на місці. В бідній країни.
На фоні інших.
Програвших йому "економічне змагання".
Ні, якщо ПРАВИЛЬНО пояснити тим хто ПРОГРАВ чому вони програли -то в програвших є шанс в подальшому перемогли
Якщо тим хто програв розповідати що вони програли бо така воля МОЖНОВЛАДЦІВ - то це жодним чином не дасть стимулу вже один раз програвшим знову починати перегони.

Не воля можновладців, а умови в ринку, які створили можновладці.

За більш ефективних регуляторів ринку ті ж самі програвші дадуть кращий результат.
Залюбки...
Тим паче їм це треба пояснювати.
Бо поки вони можуть вважати, що це вони незграбні, невдахи не змогли...
А так будуть знати й розуміти, що за інших умов в ринку цілком могли б розвивати свої бізнеси далі, а не подаватися в гастарбайтери та наймані.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:11

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Может, и "великий цикл", но при этом БРИКС развивается быстрее Запада.
1 Що таке швидше?
2 ВВП_____1970________________2020
Китай_____118доларів/душу_____10500_____+10382
Індія_____108_________________1807
Бразилія__367_________________8435
США______3590Доларів/душу_____67500_____+63910

Тут хтось бачить що Брікс розвивається швидше?

1. Возьмите не с 1970 г., а позже.
2. Откуда данные?
Потому что, например, здесь - https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-per-capita - вижу:
- ВВП на душу населения США
Фактический Предыдущий Наивысший Самые низкие Да Блок Частота
66682.61 65505.26 66682.61 18853.72 1960- USD Ежегодный Constant
2024 2015 USD
И если максимальное значение близко к вашим данным, то минимальное значение по этим данным даже не за 1970, а за 1960 год в 5 раз выше.
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:27

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Может, и "великий цикл", но при этом БРИКС развивается быстрее Запада.
1 Що таке швидше?
2 ВВП_____1970________________2020
Китай_____118доларів/душу_____10500_____+10382
Індія_____108_________________1807
Бразилія__367_________________8435
США______3590Доларів/душу_____67500_____+63910

Тут хтось бачить що Брікс розвивається швидше?

1. Возьмите не с 1970 г., а позже.
2. Откуда данные?
Потому что, например, здесь - https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-per-capita - вижу:
- ВВП на душу населения США
Фактический Предыдущий Наивысший Самые низкие Да Блок Частота
66682.61 65505.26 66682.61 18853.72 1960- USD Ежегодный Constant
2024 2015 USD
И если максимальное значение близко к вашим данным, то минимальное значение по этим данным даже не за 1970, а за 1960 год в 5 раз выше.
https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
Так щоб різні там флаймани не збуджувались я трошки по іншому цю ж табличку подам
рік_ ______ США ______ рік_ ______ Китай
1981 ______ 12553 ______ 2016 ______ 12894
1982 ______ 13949 ______ 2017 ______ 13808
1983 ______ 14405 ______ 2018 ______ 14940
1984 ______ 15514 ______ 2019 ______ 16225
1985 ______ 17086 ______ 2020 ______ 17587
1986 ______ 18199 ______ 2021 ______ 18384
1987 ______ 19035 ______ 2022 ______ 20827

Відставання Китаю -35 років....+ не забувайте що 35 років тому долар коштував по іншому , тому 19035 доларів США на душу в США в 1987 році - це точно на 20-30% більше ніж 20827 китаю в 2022 році.

Так що Брікс-відстає і відстає не по дитячому на десятки років....
При чому США вже свій відрізок в 35 років пройшов з результатом +320%... А Китаю ще треба пройти і не факт що він зможе хоча б наблизитись до цього результату
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:33

  Shaman написав:у нас є відсоток іноземців - наскільки великий? кілька відсотків? а на Донбасі власне дончан скільки було? були або кадрові руські - що вони зараз визнали, або їхтамнети-понаїхи. з Гіркиним у Слав'янску були саме народ з Криму. тому дончан там було гадаю не більше 50%, а скоріш за все - менше.

Стало цікаво, тому спеціально знайшов:
За оцінками СБУ, НАТО та незалежних дослідників (2014–2015):
-Місцеві мешканці Донбасу — близько 60–70% особового складу.
-Громадяни РФ (добровольці, найманці, козаки, спецпризначенці) — 20–30%.
-Кадрові військові ЗС РФ — від 5% у звичайний час до 15–20% під час ключових боїв (Іловайськ, Дебальцеве).
Тобто грубо можна сказати: ≈2/3 місцевих і ≈1/3 приїжджих (переважно з РФ)

Як завжди ти гадаєш неправильно.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:35

Що ви там порівнюте?
За вашим душовим ввп все повинен вирішувати Люксембург
Середній клас КНР чисельно вже наздогнав середній клас країн НАТО, а китайський ринок є основним для німецьких авто преміум-сегменту
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:48

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И далеко не факт, что разбогатевший в Украине будивельник смог бы успешно работать на Западе в условиях значительно большей конкуренции на рынке (это не в упрёк ему). А жить за накопленные здесь деньги...

.............
2 Накопичення капіталу відбувається легше там де його більше....
Тому
якщо Будівельник
в Країні з ВВП 4000 доларів на душу населення зміг накопичувати по 12000 доларів/рік
то в країні з 60000-70000 $ - він би точно зміг накопичувати по 12000/рік
С первой фразой не спорю, абсолютно верно.
Но вы забываете о конкуренции. Легче зарабатывать там, где есть свободные ниши. На Западе почти все ниши заняты и найти для себя новую очень сложно.
Так что да - хорошо заработать в богатой стране легче, но вероятность этого заметно ниже (если говорить о предпринимательстве).
Если речь о том, чтобы просто накопить какую-то сумму, то в богатой стране это, действительно, легче. И сумма будет больше. Но по отношению к расходам вполне вероятно, что это будет не так. К примеру, 500 тыс. долл. сумма весьма приличная, но у нас и в США это совершенно разные вещи.

3 А от на рахунок
Заробляти в багатій-а жити в бідній
То це навряд чи , адже багата це комфорт
Бідна - ризик
То заробляти в комфорті щоб витрачати з ризиком - це ще такий собі треш
Який ризик витрачати в Україні? Якщо гроші чесно зароблені? (Якщо не чесно, то ризик усюди :) )
Комфорт, имея деньги, можно обеспечить себе в любой стране. И в любой стране есть депрессивные и криминальные районы и есть благополучные и богатые. Это есть и в США, и в самых забитых странах Африки.
И у нас тоже.
