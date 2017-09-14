RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1591315914159151591615917>
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:16

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Шо таке підготовлений резерв? Як ви його збираєтесь готувати?


люди що пройшли строкову чи хоча б бзвп
я вже нічого не збираюсь
ще один перформанс на потєху бидлу як 28.02.2025 і я просто не повернусь з відрядження
а навесні 2022 я навіть був готовий пройти бзвп після перемир'я

Сірьозно? а я думав хочете в резерв. :lol:
Строкова мало шо дає, крім дресіровки виконувати команди.
резервом будуть в першу чергу ветерани, і знову получиться, що у випадку нового перфомансу ухилянти проскочуть.
Резерв це так як в швейцарії регулярні збори резервістів + стрілкова зброя, боєзапас та амуніція вдома.
Но це 1. Дорого 2. Недозволяє ставитись до громадян як до бидла.
Так шо забудьте, ніякого резерву не буде.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4020
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
https://zpu.kr.ua/suspilstvo/22357-rusyfikatsiia-krymu
У 1959/1960 навчальному році з 1089 загальноосвітніх шкіл українських було лише 3

3/1089=0,275%
Це все що треба знати про москалів і раССейський мІр
Цитата по ссылке:
Українці швидко перетворювалися на «русских» ще й тому, що «русским» бути було «престижніше» ніж українцем.
........
Станом на 2008 рік єдиною регулярною українськомовною газетою Криму була «Кримська світлиця». 26 червня 2009 року мені довелося взяти участь у міжнародній конференції «Чорноморський регіон в загальноєвропейському безпековому просторі: сучасність та перспективи». Вдалося трошки походити по Севастополі. В одному із кіосків я попросив продати мені будь-яку газету українською мовою, але таких не виявилося. На моє запитання – чи є в Криму якісь україномовні газети, кіоскерка відповіла: «Нет и они нам не нужны. Нам достаточно русскоязычных газет»

Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
Це набагато більш рання і довга політика, що тягнулася ще з рі. Не просто багаторічне - століттями формували через всі доступні засоби інформації, підлеглі навчальні установи, держслужбу, бюрократію - що все українське=хуторське. росіяни зараз просто продовжують цю, ще імперську, політику
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37007
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8273 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:20

  Shaman написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Дядя- ти дебіл кінчений.
И об этом уже все знают.

який приклад радянської аргументованої відповіді. ;)
й ця людина каже про особистості, ввічливість та звертання на ти :lol:


схоже, що цей персонаж вже забуває що він писав декілька тижнів тому, а саме як він поважає будівельника і як не поважає ще когось там. он яка повага виявляється, отакий круть верть :mrgreen:
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:21

  pesikot написав:Так і з цим планом, Путін нічого підписувати не буде, згодиться Зе чи ні

Группа сенаторов США услышали от Рубио, что "план мира Трампа" написали россияне
Отакої, то виявляється, план таки погоджений з кремлем.
Отже і квітневий план з семи пунктів також був погоджений всупереч всьому тому, що нам розповідали портнікови.
Тепер порівняйте пункти цих двох мирних планів, подивіться ситуацію на фронті і усвідомте, як ми лоханулись у квітні завдяки відмові Зе від тих, набагато кращих пропозицій.
Schmit
 
Повідомлень: 5264
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:22

  ЛАД написав:
  thenewepic написав:звичайно, ні. Методи зросійщення були тонші. Але те, що вони були, важко заперечувати. І непропорційно більша кількість російськомовних шкіл (до 2014 року) за частку громадян, що називають себе українцями, цьому служить доказом.
А я и не заперечую. И не возражаю против украинизации. Говорю как раз о том, что это надо делать "тоншими" методами. Так же, как проводилась зросійщення. А то как-то странно - у "клятої комуністичної диктатури" хватало ума на "тонші методи", а у демократичної України, яка йде до Європи, почему-то методы грубые, диктаторские.

ви таки свідомий перекручувач - царська росія та срср - тонші методи, розсмішив. був дуже тонкий метод - навчання лише російською - заборонили - й все. ніяких кілька шкіл з навчанням української. про розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії. а потім можна трохи відпустити й дозволити українські школи. а вищі залишити російськими. в Харкові ще до війни російською викладали у вищах подекуди. тому так, якщо людину десятиріччя примушувати розмовляти російською, то потім вона вже на автоматі. а загалом зросійщення триває сотні років. Окрім Західної України. тому так ЛАД, тут є вже декілька поколінь, які російською взагалі не розмовляли. а інша Україна - років 40-50 років навчання українською - й взагалі ні в кого не буде мовного питання. будемо спілкуватися різними мовами, а якщо не розуміємо - то українською ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10591
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:27

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Давайте всё же думать о наших проблемах и действиях, а с их проблемами пусть разбираются сами.

Так в чем проблема ?

Пусть россияне сваливают из Украины в свою Россию и разбираются со своими проблемами

Но почему-то не сваливают и пытаются нам навязать своё видение, как должно быть в Украине

и когда ваша шефироподоляцкая ботоферма на родину в Читу съипается?

"-Скажите, это таки правда, что евреи продали Россию?
-Да, еврейская твоя морда, именно евреи и продали!
-А скажите, пожалуйста, где я могу получить свою долю?"


Може подскажешь, где эта ботоферма деньги раздаёт ?
А то я тут забесплатно )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12752
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:резервом будуть в першу чергу ветерани, і знову получиться, що у випадку нового перфомансу ухилянти проскочуть.

ну ви ж проскочили у 2014-15 , а у 2022 не проскочили
про швейцарську модель я теж дійшов тих самих висновків
іншого варіанту як ревізії суспільного договору і відносин не існує, інакше 3 розділ невідвортній, якщо зараз не доб'ють
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4780
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:30

  Schmit написав:
  pesikot написав:Так і з цим планом, Путін нічого підписувати не буде, згодиться Зе чи ні

Группа сенаторов США услышали от Рубио, что "план мира Трампа" написали россияне
Отакої, то виявляється, план таки погоджений з кремлем.

З тобою все значно гірше ... "написаний Кремлем" і "погоджений з Кремлем" - це геть зовсім різне
А "підписаний Путіним" - це ще окрема історія )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12752
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:34

  Shaman написав:Banderlog
кілька тижнів тому була розмова про Покровськ - ви казали почекаємо два тижні. вони пройшли. як на мене, ситуація в Покровську така, як каже наша влада. заяви руських були перебільшені. чи не так?

а що з приводу Куп'янська?
ситуація в покровську яка?)
Бо я щось не чув внятного опису ситуації від нашої влади. Ситуацію там вирівняли за рахунок введення штурмових підрозділів.
Постараюсь донести без лишньої інформації та лишніх емоцій.
Тут є людина яка ближче за мене, якщо помиляюсь то поправить...
Класичного оточення там нема в смислі сплошної лінії окопів навколо і блокади.
Зараз це називається територія знаходиться під вогневим контролем. І вогневий контроль там накладається з обох сторін :wink:
Логістика затруднена, а щодо евакууації не ходячих ранених то шанси мізерні, в кращому випадку ампутації. Так що особо там радуватись нема чому, ще одна мясорубка розкрутилась і втрати сторін там співрозмірні а не так як на моїй ділянці. Росіяни готові іти в розмін один до одного.
Окрім того щоб там зупинити росіян кидають не резерви з тилу а виривають підрозділи з лінії бойового зіткнення.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4020
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:37

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Так і з цим планом, Путін нічого підписувати не буде, згодиться Зе чи ні

Группа сенаторов США услышали от Рубио, что "план мира Трампа" написали россияне
Отакої, то виявляється, план таки погоджений з кремлем.

З тобою все значно гірше ... "написаний Кремлем" і "погоджений з Кремлем" - це геть зовсім різне
А "підписаний Путіним" - це ще окрема історія )

А може бути написаний кремлем, але непогоджений з кремлем?
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 23 лис, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5264
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1591315914159151591615917>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 158035
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 354168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1045666
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10096)
23.11.2025 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.