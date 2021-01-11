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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:28

Re: Форумчани року 2024

За 13.05.2024 - 19.05.2024
rjkz - найбільша кількість +1
Ой+ - повідомлення з найбільшою кількістю +1
rjkz - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
SAndriy1
Ой+
osafly
WallNutPen
Дюрі-бачі
Starikan
Slon_Nosov
jump
Denik

Топ-10 по другому пункту:
Ой+ Повідомлення
rjkz Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
Slon_Nosov Повідомлення
jump Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Starikan Повідомлення
rjkz Повідомлення
Ой+ Повідомлення
osafly Повідомлення

Топ по третьому пункту:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:02

Re: Форумчани року 2024

За 20.05.2024 - 26.05.2024
osafly - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
Сибарит
SAndriy1
Дюрі-бачі
Игорь
rjkz
Bolt
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Топ-10 по другому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 08:48

Re: Форумчани року 2024

За 27.05.2024 - 02.06.2024
konstantin kirovograd - найбільша кількість +1
konstantin kirovograd - повідомлення з найбільшою кількістю +1
rjkz - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
konstantin kirovograd
Сибарит
Amethyst
5396669
Realist
jump
moveton
Sense Bank
Shaman
WallNutPen

Топ-10 по другому пункту:
konstantin kirovograd Повідомлення
Realist Повідомлення
konstantin kirovograd Повідомлення
konstantin kirovograd Повідомлення
5396669 Повідомлення
Сибарит Повідомлення
konstantin kirovograd Повідомлення
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Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 09:32

Re: Форумчани року 2024

За 03.06.2024 - 09.06.2024
somilitark - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1
SAndriy1 - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
somilitark
rjkz
Сибарит
Shaman
WallNutPen
flysoulfly
vitaliiangel
jump
Дюрі-бачі
Richi

Топ-10 по другому пункту:
Сибарит Повідомлення
jump Повідомлення
somilitark Повідомлення
Shaman Повідомлення
Richi Повідомлення
rjkz Повідомлення
baraka Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:01

Re: Форумчани року 2024

За 10.06.2024 - 16.06.2024
somilitark - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1
flysoulfly - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
somilitark
Сибарит
osafly
flysoulfly
Василь-Рівне
Faceless
greenozon
Amethyst
citramon
Bolt

Топ-10 по другому пункту:
Сибарит Повідомлення
osafly Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Realist Повідомлення
somilitark Повідомлення
Bobua Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення
flysoulfly Повідомлення
Hotab Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 12:22

За 17.06.2024 - 23.06.2024

osafly - найбільша кількість +1
osafly - повідомлення з найбільшою кількістю +1
vitaliiangel - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
SAndriy1
vitaliiangel
Victor8
BeneFuckTor
Игорь
airmax78
M-Audio
greenozon
Прораб

Топ-10 по другому пункту:
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
Victor8 Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
osafly Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:24

Re: Форумчани року 2024

За 24.06.2024 - 30.06.2024
somilitark - найбільша кількість +1
budivelnik - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Радіо - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
somilitark
Сибарит
rjkz
Радіо
greenozon
osafly
budivelnik
Genie
Дюрі-бачі
UA

Топ-10 по другому пункту:
budivelnik Повідомлення
Сибарит Повідомлення
mogicanin1986 Повідомлення
Hotab Повідомлення
somilitark Повідомлення
somilitark Повідомлення
ГеннадийUA Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 08:19

Re: Форумчани року 2024

За 01.07.2024 - 07.07.2024
Realist - найбільша кількість +1
Realist - повідомлення з найбільшою кількістю +1
klimig - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Realist
somilitark
osafly
Василь-Рівне
Shaman
Дюрі-бачі
WallNutPen
The_Rebel
Успіх
fox767676

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