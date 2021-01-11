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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:44

Investor_K
Звісно, є. Чи ви думаєте в умовах війни у форумчан немає цікавих думок?!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:58

  V2 написав:Investor_K
Звісно, є. Чи ви думаєте в умовах війни у форумчан немає цікавих думок?!

Усі найкращі - на фронті.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 09:32

Re: Форумчани року 2024

За 15.07.2024 - 21.07.2024
ГеннадийUA - найбільша кількість +1
Hotab - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Hotab - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
ГеннадийUA
Сибарит
Hotab
Дюрі-бачі
Успіх
The_Rebel
Visky
Василь-Рівне
BIGor
vitaliiangel

Топ-10 по другому пункту:
Hotab Повідомлення
Сибарит Повідомлення
ГеннадийUA Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
Realist Повідомлення
ГеннадийUA Повідомлення
fin Повідомлення
striped Повідомлення
oleg49 Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:15

Re: Форумчани року 2024

За 22.07.2024 - 28.07.2024
The_Rebel - найбільша кількість +1
Bolt - повідомлення з найбільшою кількістю +1
ukr0014959 - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
The_Rebel
Bolt
BIGor
Shaman
fox767676
flyman
Amethyst
UA
Ірина_
vadymbanker

Топ-10 по другому пункту:
Bolt Повідомлення
UA Повідомлення
striped Повідомлення
BIGor Повідомлення
Moneta Повідомлення
kyk Повідомлення
Ірина_ Повідомлення
flyman Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
The_Rebel Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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