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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:43

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:34

  барабашов написав:Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

Теперь на его канале появится обзор взводного опорного пункта с модными МОПами
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