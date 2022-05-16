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Освіта у Великобританіі для украінців
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:31
Може комусь буде цікаво. Є можливість для украінських студентів получити 50% скидку в бордінгових школах і программах international foundation (підготовка до університету) у Великобританіі
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Volodymyr Oliiar
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Bolt
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