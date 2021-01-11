Форумчани року 2024

За 04.03.2024 - 10.03.2024
kingkongovets - найбільша кількість +1
oleg49 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
vitaliiangel - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
kingkongovets
Игорь
oleg49
Amethyst
osafly
Дюрі-бачі
чик
airmax78
Hotab
jump
Топ-10 по другому пункту:
oleg49 Повідомлення
konstantin kirovograd Повідомлення
Сільський валютчик Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
чик Повідомлення
jump Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
striped Повідомлення
Hotab Повідомлення
jump Повідомлення
Топ по третьому пункту:
vitaliiangel
sergey_sryvkin
jump
Hotab