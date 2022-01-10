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Форумчани року 2025

Форумчани року 2025
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:27

За 03.03.2025 - 09.03.2025

osafly - найбільша кількість +1
konstantin kirovograd - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Visky - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:

osafly
rjkz
Visky
Amethyst
konstantin kirovograd
leoiskander
Faceless
airmax78
slonomag
osypenkotetiana

Топ-10 по другому пункту:

konstantin kirovograd Повідомлення
rjkz Повідомлення
osafly Повідомлення
leoiskander Повідомлення
osafly Повідомлення
moveton Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Amethyst Повідомлення
osypenkotetiana Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:18

Re: Форумчани року 2025

За 10.03.2025 - 16.03.2025
osafly - найбільша кількість +1
klug - повідомлення з найбільшою кількістю +1
The_Rebel - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
vollena71
Shaman
moveton
klug
SAndriy1
akurt
edgar_po
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Топ-10 по другому пункту:
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  #<12
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