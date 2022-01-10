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Форумчани року 2025

Форумчани року 2025
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:27

За 03.03.2025 - 09.03.2025

osafly - найбільша кількість +1
konstantin kirovograd - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Visky - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:

osafly
rjkz
Visky
Amethyst
konstantin kirovograd
leoiskander
Faceless
airmax78
slonomag
osypenkotetiana

Топ-10 по другому пункту:

konstantin kirovograd Повідомлення
rjkz Повідомлення
osafly Повідомлення
leoiskander Повідомлення
osafly Повідомлення
moveton Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Amethyst Повідомлення
osypenkotetiana Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:18

Re: Форумчани року 2025

За 10.03.2025 - 16.03.2025
osafly - найбільша кількість +1
klug - повідомлення з найбільшою кількістю +1
The_Rebel - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
vollena71
Shaman
moveton
klug
SAndriy1
akurt
edgar_po
Navegantes
Дюрі-бачі

Топ-10 по другому пункту:
klug Повідомлення
osafly Повідомлення
vollena71 Повідомлення
osafly Повідомлення
Shaman Повідомлення
ishvara Повідомлення
vollena71 Повідомлення
osafly Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:08

Re: Форумчани року 2025

За 17.03.2025 - 23.03.2025
Wirująświatła - найбільша кількість +1
edgar_po - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
Wirująświatła
rjkz
edgar_po
moveton
Дюрі-бачі
osafly
Хомякоид
akurt
angra
Amethyst

Топ-10 по другому пункту:
edgar_po Повідомлення
rjkz Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Bobua Повідомлення
airmax78 Повідомлення
Ірина_ Повідомлення
de Montaigne Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 09:27

Re: Форумчани року 2025

За 24.03.2025 - 30.03.2025
Banderlog - найбільша кількість +1
Banderlog - повідомлення з найбільшою кількістю +1
akurt - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Banderlog
osafly
Faceless
vitaxa2006
Бетон
Amethyst
Wirująświatła
rjkz
Сибарит
SAndriy1

Топ-10 по другому пункту:
Banderlog Повідомлення
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vitaxa2006 Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:57

Re: Форумчани року 2025

За 31.03.2025 - 06.04.2025
osafly - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
Amethyst
rjkz
Faceless
Сибарит
Хомякоид
slonomag
SAndriy1
moveton
Gastarbaiter

Топ-10 по другому пункту:
rjkz Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
Amethyst Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 14 кві, 2025 09:55

Re: Форумчани року 2025

За 07.04.2025 - 13.04.2025
orest - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
orest
rjkz
osafly
Сибарит
moveton
Visky
flyman
Бетон
shapo
Banderlog

Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
shapo Повідомлення
Visky Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:38

За 14.04.2025 - 20.04.2025

Успіх - найбільша кількість +1
Василь-Рівне - повідомлення з найбільшою кількістю +1
rjkz - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:

Успіх
Сибарит
Hotab
akurt
Amethyst
Василь-Рівне
Faceless
Sense Bank
flyman
SAndriy1

Топ-10 по другому пункту:

Василь-Рівне Повідомлення
Успіх Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
stm Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
slonomag Повідомлення
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Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:26

Re: Форумчани року 2025

За 21.04.2025 - 27.04.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
osafly - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
Hotab
Бетон
moveton
Amethyst
Wirująświatła
rjkz
Игорь
sergey_stasyuk555
akurt

Топ-10 по другому пункту:
osafly Повідомлення
Бетон Повідомлення
Hotab Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
akurt Повідомлення
phantom_systems Повідомлення
Игорь Повідомлення
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