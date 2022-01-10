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Форумчани року 2025
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Додано: Пон 10 бер, 2025 14:27
За 03.03.2025 - 09.03.2025osafly
- найбільша кількість +1konstantin kirovograd
- повідомлення з найбільшою кількістю +1Visky
- найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1Топ-10 по першому пункту:
osafly
rjkz
Visky
Amethyst
konstantin kirovograd
leoiskander
Faceless
airmax78
slonomag
osypenkotetianaТоп-10 по другому пункту:
konstantin kirovograd Повідомлення
rjkz Повідомлення
osafly Повідомлення
leoiskander Повідомлення
osafly Повідомлення
moveton Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Amethyst Повідомлення
osypenkotetiana Повідомлення
Миша-клиент ПовідомленняТоп по третьому пункту
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Visky
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Ірина_
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- Повідомлень: 4929
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Додано: Пон 17 бер, 2025 10:18
За 10.03.2025 - 16.03.2025
osafly - найбільша кількість +1
klug - повідомлення з найбільшою кількістю +1
The_Rebel - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
osafly
vollena71
Shaman
moveton
klug
SAndriy1
akurt
edgar_po
Navegantes
Дюрі-бачі
Топ-10 по другому пункту:
klug Повідомлення
osafly Повідомлення
vollena71 Повідомлення
osafly Повідомлення
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ishvara Повідомлення
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osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
Топ по третьому пункту:
The_Rebel
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- Повідомлень: 6104
- З нами з: 25.01.06
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Додано: Пон 24 бер, 2025 11:08
За 17.03.2025 - 23.03.2025
Wirująświatła - найбільша кількість +1
edgar_po - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
Wirująświatła
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- Повідомлень: 6104
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 434 раз.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 09:27
За 24.03.2025 - 30.03.2025
Banderlog - найбільша кількість +1
Banderlog - повідомлення з найбільшою кількістю +1
akurt - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Banderlog
osafly
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vitaxa2006
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Amethyst
Wirująświatła
rjkz
Сибарит
SAndriy1
Топ-10 по другому пункту:
Banderlog Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
vitaxa2006 Повідомлення
vitaxa2006 Повідомлення
osafly Повідомлення
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Сибарит Повідомлення
Faceless Повідомлення
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
Топ по третьому пункту:
akurt
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- Повідомлень: 6104
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Додано: Пон 07 кві, 2025 09:57
За 31.03.2025 - 06.04.2025
osafly - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
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SAndriy1 Повідомлення
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Hotab Повідомлення
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- Повідомлень: 6104
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 73 раз.
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Додано: Пон 14 кві, 2025 09:55
За 07.04.2025 - 13.04.2025
orest - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
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shapo
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osafly Повідомлення
ЯНаФоруме Повідомлення
Сибарит Повідомлення
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- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 434 раз.
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Додано: Пон 21 кві, 2025 11:38
За 14.04.2025 - 20.04.2025Успіх
- найбільша кількість +1Василь-Рівне
- повідомлення з найбільшою кількістю +1rjkz
- найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1Топ-10 по першому пункту:
Успіх
Сибарит
Hotab
akurt
Amethyst
Василь-Рівне
Faceless
Sense Bank
flyman
SAndriy1Топ-10 по другому пункту:
Василь-Рівне Повідомлення
Успіх Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
stm Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
slonomag Повідомлення
alibob Повідомлення
lloydbanksua ПовідомленняТоп по третьому пункту
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rjkz
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Ірина_
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Додано: Пон 28 кві, 2025 09:26
За 21.04.2025 - 27.04.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
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moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
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