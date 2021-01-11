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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:24

Re: Форумчани року 2024

За 26.08.2024 - 01.09.2024
Sense Bank - найбільша кількість +1
M-Audio - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Сибарит - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Sense Bank
M-Audio
Сибарит
WallNutPen
SAndriy1
Amethyst
Bobua
Дюрі-бачі
salvydas
akurt

Топ-10 по другому пункту:
M-Audio Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Bobua Повідомлення
salvydas Повідомлення
akurt Повідомлення
M-Audio Повідомлення
rjkz Повідомлення
flyman Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Amethyst Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Сибарит
moveton
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:33

Re: Форумчани року 2024

За 02.09.2024 - 08.09.2024
whois2010 - найбільша кількість +1
whois2010 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
zerocool - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
whois2010
Victor8
M-Audio
Сибарит
Shaman
Ірина_
Amethyst
UA
Faceless
AFed

Топ-10 по другому пункту:
whois2010 Повідомлення
AFed Повідомлення
Victor8 Повідомлення
TUR Повідомлення
Hennady Повідомлення
jabba Повідомлення
M-Audio Повідомлення
sens Повідомлення
osafly Повідомлення
Victor8 Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:17

Re: Форумчани року 2024

За 09.09.2024 - 15.09.2024
Amethyst - найбільша кількість +1
flyman - повідомлення з найбільшою кількістю +1
greenozon - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
Дюрі-бачі
Shaman
M-Audio
rjkz
osafly
jabba
flyman
Василь-Рівне
Sense Bank

Топ-10 по другому пункту:
flyman Повідомлення
UA Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення
osafly Повідомлення
klug Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Унуноктий Повідомлення
jabba Повідомлення
Rack Повідомлення
M-Audio Повідомлення

Топ по третьому пункту:
greenozon
Мизантрóп
flysoulfly
de Montaigne
Realist
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:19

Re: Форумчани року 2024

За 16.09.2024 - 22.09.2024
greenozon - найбільша кількість +1
greenozon - повідомлення з найбільшою кількістю +1
greenozon - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
greenozon
Бетон
The_Rebel
moveton
Сибарит
посетитель
osafly
Дюрі-бачі
Faceless
Игорь

Топ-10 по другому пункту:
greenozon Повідомлення
Realist Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Игорь Повідомлення
moveton Повідомлення
Faceless Повідомлення
osafly Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:19

Re: Форумчани року 2024

За 23.09.2024 - 29.09.2024
M-Audio - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1
greenozon - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
M-Audio
Сибарит
посетитель
mazurkevych
Дюрі-бачі
de Montaigne
Amethyst
BIGor
moveton
Faceless

Топ-10 по другому пункту:
Сибарит Повідомлення
посетитель Повідомлення
M-Audio Повідомлення
de Montaigne Повідомлення
mazurkevych Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
Realist Повідомлення
Bobua Повідомлення
Сибарит Повідомлення
kingkongovets Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:04

Re: Форумчани року 2024

За 30.09.2024 - 06.10.2024
osafly - найбільша кількість +1
osafly - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Сибарит - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
ihorkyiv
Сибарит
Shaman
Amethyst
Дюрі-бачі
WallNutPen
_Mykola_
akurt
citramon

Топ-10 по другому пункту:
osafly Повідомлення
_Mykola_ Повідомлення
Сибарит Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
чик Повідомлення
V2 Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення
citramon Повідомлення
osafly Повідомлення
Сибарит Повідомлення

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 09:05

Re: Форумчани року 2024

За 07.10.2024 - 13.10.2024
Shaman - найбільша кількість +1
Shaman - повідомлення з найбільшою кількістю +1
prodigy - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Shaman
Faceless
trololo
kingkongovets
Ірина_
WallNutPen
Amethyst
mazurkevych
Хомякоид
Wirująświatła

Топ-10 по другому пункту:
Ірина_ Повідомлення
Shaman Повідомлення
mazurkevych Повідомлення
The_Rebel Повідомлення
Shaman Повідомлення
akurt Повідомлення
Faceless Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
de Montaigne Повідомлення
kingkongovets Повідомлення

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