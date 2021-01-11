Форумчани року 2024

За 28.10.2024 - 03.11.2024
Amethyst - найбільша кількість +1
Amethyst - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Бетон - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
The_Rebel
Бетон
ihorkyiv
UA
Wirująświatła
Shaman
Искатель
SAndriy1
akurt
Топ-10 по другому пункту:
Amethyst Повідомлення
Investor_K Повідомлення
Искатель Повідомлення
reef Повідомлення
Amid Повідомлення
UA Повідомлення
Hotab Повідомлення
Faceless Повідомлення
Sense Bank Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Бетон