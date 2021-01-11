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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:24

Re: Форумчани року 2024

За 26.08.2024 - 01.09.2024
Sense Bank - найбільша кількість +1
M-Audio - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Сибарит - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Sense Bank
M-Audio
Сибарит
WallNutPen
SAndriy1
Amethyst
Bobua
Дюрі-бачі
salvydas
akurt

Топ-10 по другому пункту:
M-Audio Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Bobua Повідомлення
salvydas Повідомлення
akurt Повідомлення
M-Audio Повідомлення
rjkz Повідомлення
flyman Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Amethyst Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Сибарит
moveton
Bobua
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