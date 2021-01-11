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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:43

Re: Форумчани року 2024

За 28.10.2024 - 03.11.2024
Amethyst - найбільша кількість +1
Amethyst - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Бетон - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
The_Rebel
Бетон
ihorkyiv
UA
Wirująświatła
Shaman
Искатель
SAndriy1
akurt

Топ-10 по другому пункту:
Amethyst Повідомлення
Investor_K Повідомлення
Искатель Повідомлення
reef Повідомлення
Amid Повідомлення
UA Повідомлення
Hotab Повідомлення
Faceless Повідомлення
Sense Bank Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 10:43

Re: Форумчани року 2024

За 04.11.2024 - 10.11.2024
s0v7a - найбільша кількість +1
s0v7a - повідомлення з найбільшою кількістю +1
s0v7a - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
s0v7a
cherchiltank
osafly
Сибарит
Бетон
Hotab
BeneFuckTor
Amethyst
akurt
UA

Топ-10 по другому пункту:
s0v7a Повідомлення
cherchiltank Повідомлення
Hotab Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
cherchiltank Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 10:42

Re: Форумчани року 2024

За 11.11.2024 - 17.11.2024
osafly - найбільша кількість +1
spacemachine - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Ірина_ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
Бетон
The_Rebel
spacemachine
Дюрі-бачі
Frant
vadymbanker
UA
Hotab
ihorkyiv

Топ-10 по другому пункту:
spacemachine Повідомлення
The_Rebel Повідомлення
Бетон Повідомлення
UA Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
Hotab Повідомлення
Козак-характерник Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 10:45

Re: Форумчани року 2024

За 18.11.2024 - 24.11.2024
osafly - найбільша кількість +1
whois2010 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Сибарит - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
Сибарит
spacemachine
whois2010
slonomag
akurt
Amid
Victor8
Amethyst
Кочевник

Топ-10 по другому пункту:
whois2010 Повідомлення
osafly Повідомлення
Сибарит Повідомлення
spacemachine Повідомлення
osafly Повідомлення
Сибарит Повідомлення
osafly Повідомлення
Amid Повідомлення
чик Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 10:49

Re: Форумчани року 2024

За 25.11.2024 - 01.12.2024
osafly - найбільша кількість +1
UA - повідомлення з найбільшою кількістю +1


Топ-10 по першому пункту:
osafly
Wirująświatła
BIGor
UA
moveton
spacemachine
Сибарит
Shaman
Бетон
kingkongovets

Топ-10 по другому пункту:
UA Повідомлення
Realist Повідомлення
spacemachine Повідомлення
Kravec_5 Повідомлення
klug Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
BIGor Повідомлення
BIGor Повідомлення
Faceless Повідомлення
alex_dvornichenko Повідомлення

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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:49

Re: Форумчани року 2024

За 02.12.2024 - 08.12.2024
osafly - найбільша кількість +1
osafly - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
Gastarbaiter
spacemachine
Бетон
Faceless
Успіх
Wirująświatła
UA
барабашов
greenozon

Топ-10 по другому пункту:
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
jump Повідомлення
osafly Повідомлення
Радіо Повідомлення
Успіх Повідомлення
wild.tomcat Повідомлення
Faceless Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення

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