Форумчани року 2025

За 03.03.2025 - 09.03.2025
osafly - найбільша кількість +1
konstantin kirovograd - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Visky - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
osafly
rjkz
Visky
Amethyst
konstantin kirovograd
leoiskander
Faceless
airmax78
slonomag
osypenkotetiana
Топ-10 по другому пункту:
konstantin kirovograd Повідомлення
rjkz Повідомлення
osafly Повідомлення
leoiskander Повідомлення
osafly Повідомлення
moveton Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Amethyst Повідомлення
osypenkotetiana Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Visky