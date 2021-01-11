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Форумчани року 2024
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Додано: Пон 02 вер, 2024 09:24
За 26.08.2024 - 01.09.2024
Sense Bank - найбільша кількість +1
M-Audio - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Сибарит - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Sense Bank
M-Audio
Сибарит
WallNutPen
SAndriy1
Amethyst
Bobua
Дюрі-бачі
salvydas
akurt
Топ-10 по другому пункту:
M-Audio Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Bobua Повідомлення
salvydas Повідомлення
akurt Повідомлення
M-Audio Повідомлення
rjkz Повідомлення
flyman Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Amethyst Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Сибарит
moveton
Bobua
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Додано: Пон 09 вер, 2024 09:33
За 02.09.2024 - 08.09.2024
whois2010 - найбільша кількість +1
whois2010 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
zerocool - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
whois2010
Victor8
M-Audio
Сибарит
Shaman
Ірина_
Amethyst
UA
Faceless
AFed
Топ-10 по другому пункту:
whois2010 Повідомлення
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Victor8 Повідомлення
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Додано: Пон 16 вер, 2024 09:17
За 09.09.2024 - 15.09.2024
Amethyst - найбільша кількість +1
flyman - повідомлення з найбільшою кількістю +1
greenozon - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
Дюрі-бачі
Shaman
M-Audio
rjkz
osafly
jabba
flyman
Василь-Рівне
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Топ-10 по другому пункту:
flyman Повідомлення
UA Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення
osafly Повідомлення
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Додано: Пон 23 вер, 2024 10:19
За 16.09.2024 - 22.09.2024
greenozon - найбільша кількість +1
greenozon - повідомлення з найбільшою кількістю +1
greenozon - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
greenozon
Бетон
The_Rebel
moveton
Сибарит
посетитель
osafly
Дюрі-бачі
Faceless
Игорь
Топ-10 по другому пункту:
greenozon Повідомлення
Realist Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Игорь Повідомлення
moveton Повідомлення
Faceless Повідомлення
osafly Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
Бетон Повідомлення
Топ по третьому пункту:
greenozon
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Додано: Пон 30 вер, 2024 10:19
За 23.09.2024 - 29.09.2024
M-Audio - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1
greenozon - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
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moveton
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посетитель Повідомлення
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Дюрі-бачі Повідомлення
Realist Повідомлення
Bobua Повідомлення
Сибарит Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
Топ по третьому пункту:
greenozon
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- Повідомлень: 6271
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:04
За 30.09.2024 - 06.10.2024
osafly - найбільша кількість +1
osafly - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Сибарит - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
osafly
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Сибарит
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WallNutPen
_Mykola_
akurt
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Василь-Рівне Повідомлення
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Топ по третьому пункту:
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- Подякував: 72 раз.
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Додано: Пон 14 жов, 2024 09:05
За 07.10.2024 - 13.10.2024
Shaman - найбільша кількість +1
Shaman - повідомлення з найбільшою кількістю +1
prodigy - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
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trololo
kingkongovets
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Додано: Пон 21 жов, 2024 07:48
За 14.10.2024 - 20.10.2024The_Rebel
- найбільша кількість +1Striker
- повідомлення з найбільшою кількістю +1slonomag
- найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1Топ-10 по першому пункту:
The_Rebel
Gastarbaiter
Faceless
Amethyst
Дюрі-бачі
Victor8
Striker
kingkongovet
adj
СибаритТоп-10 по другому пункту:
Striker Повідомлення
Сибарит Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
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Миша-клиент Повідомлення
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Ірина_
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:55
Ірина_ написав:
За 14.10.2024 - 20.10.2024The_Rebel
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Додано: Пон 28 жов, 2024 10:36
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