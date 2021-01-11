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Форумчани року 2024
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Додано: Пон 04 лис, 2024 09:43
За 28.10.2024 - 03.11.2024
Amethyst - найбільша кількість +1
Amethyst - повідомлення з найбільшою кількістю +1
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Hotab Повідомлення
Faceless Повідомлення
Sense Bank Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
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Бетон
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Додано: Вів 12 лис, 2024 10:43
За 04.11.2024 - 10.11.2024
s0v7a - найбільша кількість +1
s0v7a - повідомлення з найбільшою кількістю +1
s0v7a - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
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Amethyst
akurt
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akurt Повідомлення
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s0v7a
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Додано: Пон 18 лис, 2024 10:42
За 11.11.2024 - 17.11.2024
osafly - найбільша кількість +1
spacemachine - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Ірина_ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
osafly
Бетон
The_Rebel
spacemachine
Дюрі-бачі
Frant
vadymbanker
UA
Hotab
ihorkyiv
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The_Rebel Повідомлення
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osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
Hotab Повідомлення
Козак-характерник Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Ірина_
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Модератор
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- Модератор Форуму
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- Повідомлень: 6226
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 434 раз.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 10:45
За 18.11.2024 - 24.11.2024
osafly - найбільша кількість +1
whois2010 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Сибарит - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
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osafly
Сибарит
spacemachine
whois2010
slonomag
akurt
Amid
Victor8
Amethyst
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Топ-10 по другому пункту:
whois2010 Повідомлення
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Сибарит Повідомлення
spacemachine Повідомлення
osafly Повідомлення
Сибарит Повідомлення
osafly Повідомлення
Amid Повідомлення
чик Повідомлення
akurt Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Сибарит
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Модератор
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- Модератор Форуму
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- Повідомлень: 6226
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 434 раз.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 10:49
За 25.11.2024 - 01.12.2024
osafly - найбільша кількість +1
UA - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
osafly
Wirująświatła
BIGor
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moveton
spacemachine
Сибарит
Shaman
Бетон
kingkongovets
Топ-10 по другому пункту:
UA Повідомлення
Realist Повідомлення
spacemachine Повідомлення
Kravec_5 Повідомлення
klug Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
BIGor Повідомлення
BIGor Повідомлення
Faceless Повідомлення
alex_dvornichenko Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Ірина_
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Модератор
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- Повідомлень: 6226
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 72 раз.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 10:49
За 02.12.2024 - 08.12.2024
osafly - найбільша кількість +1
osafly - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
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Gastarbaiter
spacemachine
Бетон
Faceless
Успіх
Wirująświatła
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барабашов
greenozon
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osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
jump Повідомлення
osafly Повідомлення
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moveton
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- Повідомлень: 6226
- З нами з: 25.01.06
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- Подякували: 434 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 12:08
За 09.12.2024 - 15.12.2024osafly
- найбільша кількість +1osafly
- повідомлення з найбільшою кількістю +1Бетон
- найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1Топ-10 по першому пункту:
osafly
Дюрі-бачі
Козак-характерник
Василь-Рівне
Бетон
SAndriy1
mazurkevych
UA
edgar_po
airmax78Топ-10 по другому пункту:
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
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Додано: Пон 23 гру, 2024 10:16
За 16.12.2024 - 22.12.2024
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Додано: Пон 30 гру, 2024 11:05
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