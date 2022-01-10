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Форумчани року 2025
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Додано: Пон 06 січ, 2025 10:13
Шановні форумчани,
Медалі як і раніше будуть вручатися щотижня:
1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")
2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)
3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1
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Додано: Пон 06 січ, 2025 10:24
За 01.01.2025 - 05.01.2025
mazurkevych - найбільша кількість +1
mazurkevych - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
mazurkevych
greenozon
Amethyst
osafly
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akurt
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konstantin kirovograd
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mazurkevych Повідомлення
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Додано: Пон 13 січ, 2025 13:50
За 06.01.2025 - 12.01.2025Дюрі-бачі
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Додано: Пон 20 січ, 2025 10:26
За 13.01.2025 - 19.01.2025
osafly - найбільша кількість +1
osafly - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
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чик
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Бетон
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Додано: Пон 27 січ, 2025 10:34
За 20.01.2025 - 26.01.2025
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:58
За 27.01.2025 - 02.02.2025
osafly - найбільша кількість +1
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orest - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
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Додано: Пон 10 лют, 2025 10:09
За 03.02.2025 - 09.02.2025
osafly - найбільша кількість +1
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