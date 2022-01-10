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Форумчани року 2025

Форумчани року 2025
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:13

Форумчани року 2025

Шановні форумчани,

Медалі як і раніше будуть вручатися щотижня:

1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")

2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)

3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:24

Re: Форумчани року 2025

За 01.01.2025 - 05.01.2025
mazurkevych - найбільша кількість +1
mazurkevych - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
mazurkevych
greenozon
Amethyst
osafly
Frant
akurt
V2
konstantin kirovograd
Сибарит
Hotab

Топ-10 по другому пункту:
mazurkevych Повідомлення
V2 Повідомлення
Frant Повідомлення
greenozon Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Amethyst Повідомлення
jabba Повідомлення
konstantin kirovograd Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:50

За 06.01.2025 - 12.01.2025

Дюрі-бачі - найбільша кількість +1
rjkz- повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
Дюрі-бачі
rjkz
Faceless
BIGor
Shaman
cherchiltank
slonomag
de Montaigne
adeges
Сибарит


Топ-10 по другому пункту:

rjkz Повідомлення
cherchiltank Повідомлення
osafly Повідомлення
klug Повідомлення
Shaman Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
adeges Повідомлення
chipmunk Повідомлення
BIGor Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:26

Re: Форумчани року 2025

За 13.01.2025 - 19.01.2025
osafly - найбільша кількість +1
osafly - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
Сибарит
чик
akurt
Striker
Бетон
Patr1ot
Козак-характерник
moveton
барабашов

Топ-10 по другому пункту:
osafly Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Patr1ot Повідомлення
чик Повідомлення
Bobua Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
adeges Повідомлення
akurt Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 10:34

Re: Форумчани року 2025

За 20.01.2025 - 26.01.2025
es77 - найбільша кількість +1
es77 - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
es77
BIGor
osafly
Дюрі-бачі
orest
Сибарит
чик
Faceless
sergey_sryvkin
Gastarbaiter

Топ-10 по другому пункту:
es77 Повідомлення
es77 Повідомлення
sergey_sryvkin Повідомлення
orest Повідомлення
es77 Повідомлення
olmyb Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:58

Re: Форумчани року 2025

За 27.01.2025 - 02.02.2025
osafly - найбільша кількість +1
Amid - повідомлення з найбільшою кількістю +1
orest - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
shapo
Realist
Dr_English
greenozon
Amid
sergey_sryvkin
Vadim_
Козак-характерник
Сибарит

Топ-10 по другому пункту:
Amid Повідомлення
Realist Повідомлення
osafly Повідомлення
orest Повідомлення
Realist Повідомлення
sergey_sryvkin Повідомлення
Dr_English Повідомлення
osafly Повідомлення
ihorkyiv Повідомлення
salvydas Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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orest
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 10:09

Re: Форумчани року 2025

За 03.02.2025 - 09.02.2025
osafly - найбільша кількість +1
es77 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Amethyst - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
osafly
es77
shapo
Сибарит
Козак-характерник
Дюрі-бачі
Faceless
WallNutPen
Hotab
rjkz

Топ-10 по другому пункту:
es77 Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
shapo Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
fox767676 Повідомлення
Realist Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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