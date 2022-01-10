Форумчани року 2025
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:42
За 29.09.2025 - 05.10.2025
Amethyst - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Hotab - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
WallNutPen
rjkz
dimo_0n
akurt
Кащей
Hennady
Господар Вельзевула
Ой+
Hotab
Топ-10 по другому пункту:
rjkz
Повідомлення
Hennady
Повідомлення
Кащей
Повідомлення
BIGor
Повідомлення
serg1974
Повідомлення
Water
Повідомлення
dimo_0n
Повідомлення
The_Rebel
Повідомлення
Shaman
Повідомлення
Damien
Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Hotab
Amethyst
Додано: Пон 13 жов, 2025 11:55
За 06.10.2025 - 12.10.2025
Hotab - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
Hotab
rjkz
Сибарит
UA
Navegantes
fox767676
Faceless
Бетон
orest
moveton
Топ-10 по другому пункту:
orest
Повідомлення
UA
Повідомлення
Ferlakur
Повідомлення
Hotab
Повідомлення
hxbbgaf
Повідомлення
rjkz
Повідомлення
rjkz
Повідомлення
ramzes4
Повідомлення
phantom_systems
Повідомлення
WallNutPen
Повідомлення
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:46
За 13.10.2025 - 19.10.2025
rjkz - найбільша кількість +1
Scorpion1 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Faceless
Banderlog
Сибарит
BIGor
smdtranz
Hotab
Хомякоид
Gastarbaiter
Sense Bank
Топ-10 по другому пункту:
Scorpion1
Повідомлення
smdtranz
Повідомлення
Hotab
Повідомлення
BIGor
Повідомлення
M-Audio
Повідомлення
rjkz
Повідомлення
Sense Bank
Повідомлення
Хомякоид
Повідомлення
Хомякоид
Повідомлення
Искатель
Повідомлення
