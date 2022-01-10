RSS
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:42

Re: Форумчани року 2025

За 29.09.2025 - 05.10.2025
Amethyst - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Hotab - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
WallNutPen
rjkz
dimo_0n
akurt
Кащей
Hennady
Господар Вельзевула
Ой+
Hotab

Топ-10 по другому пункту:
rjkz Повідомлення
Hennady Повідомлення
Кащей Повідомлення
BIGor Повідомлення
serg1974 Повідомлення
Water Повідомлення
dimo_0n Повідомлення
The_Rebel Повідомлення
Shaman Повідомлення
Damien Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Hotab
Amethyst
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6316
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:55

Re: Форумчани року 2025

За 06.10.2025 - 12.10.2025
Hotab - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
Hotab
rjkz
Сибарит
UA
Navegantes
fox767676
Faceless
Бетон
orest
moveton

Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
UA Повідомлення
Ferlakur Повідомлення
Hotab Повідомлення
hxbbgaf Повідомлення
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
ramzes4 Повідомлення
phantom_systems Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 12:46

Re: Форумчани року 2025

За 13.10.2025 - 19.10.2025
rjkz - найбільша кількість +1
Scorpion1 - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Faceless
Banderlog
Сибарит
BIGor
smdtranz
Hotab
Хомякоид
Gastarbaiter
Sense Bank

Топ-10 по другому пункту:
Scorpion1 Повідомлення
smdtranz Повідомлення
Hotab Повідомлення
BIGor Повідомлення
M-Audio Повідомлення
rjkz Повідомлення
Sense Bank Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Искатель Повідомлення
gavinser
 
Повідомлень: 32
З нами з: 19.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
